В России ограничат приём на платное обучение в вузы

С 1 сентября 2026 года в России планируют ввести ограничение на приём на платное обучение в высшие учебные заведения. Законопроект хотят обсудить в Госдуме в первом чтении в мае, сообщает газета «Известия». Инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина, который указал на проблему избыточного набора студентов на специальности с низким спросом на рынке труда.

Три комитета Госдумы — по образованию, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже поддержали данный законопроект. Некоторые университеты также выразили готовность внедрить новые правила. Изменения в первую очередь коснутся государственных вузов, которые открыли множество филиалов в различных регионах, но качество обучения в них часто не соответствует необходимым стандартам.

«Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Михаил Берулава.

Он назвал данную инициативу очень своевременной, указав, что в России наблюдается избыток юристов, экономистов и представителей некоторых других профессий, популярных у студентов платных отделений вузов.