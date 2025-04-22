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Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 15:53

В России ограничат приём на платное обучение в вузы

В России могут ограничить приём студентов на платное обучение в вузы в 2026 году

Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

С 1 сентября 2026 года в России планируют ввести ограничение на приём на платное обучение в высшие учебные заведения. Законопроект хотят обсудить в Госдуме в первом чтении в мае, сообщает газета «Известия». Инициатива была разработана по поручению президента Владимира Путина, который указал на проблему избыточного набора студентов на специальности с низким спросом на рынке труда.

Три комитета Госдумы — по образованию, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже поддержали данный законопроект. Некоторые университеты также выразили готовность внедрить новые правила. Изменения в первую очередь коснутся государственных вузов, которые открыли множество филиалов в различных регионах, но качество обучения в них часто не соответствует необходимым стандартам.

«Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны», — сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Михаил Берулава.

Он назвал данную инициативу очень своевременной, указав, что в России наблюдается избыток юристов, экономистов и представителей некоторых других профессий, популярных у студентов платных отделений вузов.

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Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Такие студенты теперь смогут поступать только на направления, которые соответствуют их предыдущей специальности.

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Наталья Афонина
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