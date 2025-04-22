В Госдуме усомнились, что россияне откажутся от искусственных цветов на кладбищах ради экологии
Депутат Марков не оценил идею отказаться от искусственных цветов на кладбищах
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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков усомнился, что россияне откажутся от искусственных цветов на кладбищах ради экологии. Так он прокомментировал идею брянского депутата Михаила Иванова, который предложил россиянам использовать на погостах только живые цветы.
Я за разумный компромисс. Абсолютно убеждён, что никакими запретами мы не закроем людям возможность пользоваться теми цветами, венками, которые сейчас делают. Живые цветы – это здорово, но это стоит других денег. Это значительно дороже. Эмоционально звучит красиво, но с точки зрения реализации это, мне кажется, нельзя делать.
В преддверии Радоницы, дня поминовения усопших, вновь поднимается вопрос об уместности и экологической безопасности использования искусственных цветов на кладбищах. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов призвал отказаться от пластиковых букетов, так как эта традиция на самом деле несёт в себе серьёзные последствия для окружающей среды и здоровья людей.