В Госдуме усомнились, что россияне откажутся от искусственных цветов на кладбищах ради экологии

Я за разумный компромисс. Абсолютно убеждён, что никакими запретами мы не закроем людям возможность пользоваться теми цветами, венками, которые сейчас делают. Живые цветы – это здорово, но это стоит других денег. Это значительно дороже. Эмоционально звучит красиво, но с точки зрения реализации это, мне кажется, нельзя делать.