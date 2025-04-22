Россию устроят оба: Царёв назвал два самых реалистичных сценария завершения СВО

Есть два реалистичных сценария завершения спецоперации на Украине, оба из которых имеют свои преимущества и недостатки, но при этом устраивают Россию. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

«У нас сейчас два варианта — они оба устраивают РФ. Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России. Это может произойти в Минске, где будет подписано мирное соглашение, включающее перевыборы, выполнение требований по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Второй вариант предполагает неудачу дипломатических усилий американского президента, после чего он перестанет финансировать Киев. Тогда Россия добьётся своих целей силой армии и оружия.