ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 15:54
3238

Россию устроят оба: Царёв назвал два самых реалистичных сценария завершения СВО

Экс-нардеп Царёв: СВО может быть закончена военным или дипломатическим путём

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Есть два реалистичных сценария завершения спецоперации на Украине, оба из которых имеют свои преимущества и недостатки, но при этом устраивают Россию. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

«У нас сейчас два варианта — они оба устраивают РФ. Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России. Это может произойти в Минске, где будет подписано мирное соглашение, включающее перевыборы, выполнение требований по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Второй вариант предполагает неудачу дипломатических усилий американского президента, после чего он перестанет финансировать Киев. Тогда Россия добьётся своих целей силой армии и оружия.

Преимущества дипломатического разрешения конфликта очевидны — оно позволит избежать жертв среди гражданских и военнослужащих. В то же время военная победа гарантирует контроль полный контроль Москвы над территорией Украины и выполнение всех целей СВО. Исход во многом будет зависеть от действий нынешнего главы Белого дома, неоднократно критиковавшего своего предшественника Джо Байдена за поддержку киевского режима.

Новости СВО. Освобождена Олешня, боевиков ВСУ уничтожают в Кировске, Трамп ждёт договор России и Украины на этой неделе, 22 апреля
Новости СВО. Освобождена Олешня, боевиков ВСУ уничтожают в Кировске, Трамп ждёт договор России и Украины на этой неделе, 22 апреля

Сегодня американский лидер заявил, что в ближайшие три представит свой план завершения украинского конфликта. В СМИ появлялись публикации, что его инициатива может предусматривать ввод европейских военных на территорию Незалежной для контроля за соблюдением режима тишины. В других источниках говорится, что в Вашингтоне рассчитывают добиться от Киева ряда уступок, в частности отказа от намерения вступить в НАТО.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar