Россию устроят оба: Царёв назвал два самых реалистичных сценария завершения СВО
Экс-нардеп Царёв: СВО может быть закончена военным или дипломатическим путём
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Есть два реалистичных сценария завершения спецоперации на Украине, оба из которых имеют свои преимущества и недостатки, но при этом устраивают Россию. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.
«У нас сейчас два варианта — они оба устраивают РФ. Самый вероятный: президент США Дональд Трамп додавит президента Украины Зеленского на выполнение условий России. Это может произойти в Минске, где будет подписано мирное соглашение, включающее перевыборы, выполнение требований по денацификации и демилитаризации Украины», — заявил он в беседе с NEWS.ru.
Второй вариант предполагает неудачу дипломатических усилий американского президента, после чего он перестанет финансировать Киев. Тогда Россия добьётся своих целей силой армии и оружия.
Преимущества дипломатического разрешения конфликта очевидны — оно позволит избежать жертв среди гражданских и военнослужащих. В то же время военная победа гарантирует контроль полный контроль Москвы над территорией Украины и выполнение всех целей СВО. Исход во многом будет зависеть от действий нынешнего главы Белого дома, неоднократно критиковавшего своего предшественника Джо Байдена за поддержку киевского режима.
Сегодня американский лидер заявил, что в ближайшие три представит свой план завершения украинского конфликта. В СМИ появлялись публикации, что его инициатива может предусматривать ввод европейских военных на территорию Незалежной для контроля за соблюдением режима тишины. В других источниках говорится, что в Вашингтоне рассчитывают добиться от Киева ряда уступок, в частности отказа от намерения вступить в НАТО.