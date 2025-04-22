На Западе раскрыли план Путина по остановке украинского конфликта

Президент РФ Владимир Путин, предположительно, выразил готовность к прекращению огня на Украине с фиксацией текущей линии соприкосновения, сообщает Financial Times. Источник издания, знакомый с ситуацией, уточняет, что данное предложение могло быть озвучено во время встречи с представителем американской администрации Стивом Уиткоффом.

В публикации утверждается, что российская сторона, возможно, выразила готовность не настаивать на включении в состав РФ тех территорий Донецкой и Луганской областей, а также Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время находятся под контролем украинских властей.

В ответ на это, по данным FT, американская сторона, предположительно, обратилась с инициативой к своим союзникам рассмотреть возможность признания Крыма. Однако европейские представители выражают опасения, что в дальнейшем российская сторона может выдвинуть дополнительные требования, усложняющие процесс переговоров.

«Сейчас на Киев оказывается огромное давление, чтобы он отказался от некоторых вещей, чтобы Дональд Трамп мог объявить о своей победе», — говорится в статье.

Отметим, что официальных комментариев и подтверждения этой информации не поступало.