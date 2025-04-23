ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2025, 22:49

WP: Чиновники ЕС и Украины тайно признают, что Киев не вернёт территории

Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Флаг Евросоюза. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v-a-butenkov

Европейские и украинские чиновники в личных беседах допускают, что Киев вряд ли сможет вернуть утраченные территории, находящиеся под контролем России. Об этом сообщают журналисты газеты Washington Post.

«Европейские и даже украинские официальные лица признают в частном порядке, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над находящимися под контролем России территориями в обозримом будущем», — отмечается в статье.

В Госдепе заявили, что Трамп с оптимизмом оценивает перспективы мирной сделки по Украине
В Госдепе заявили, что Трамп с оптимизмом оценивает перспективы мирной сделки по Украине

Издание подчёркивает, что чиновники надеются лишь замедлить процесс достижения соглашения, которое подтвердит новые российские территории и приведёт к снятию санкций без получения серьёзных преимуществ для Киева.

Как сообщал Life.ru, США планируют предложить ЕС на переговорах по Украине признать Крым частью России. Посланцы Вашингтона также собираются обсудить с европейскими коллегами возможность заморозки линии фронта.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar