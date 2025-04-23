Европейские и украинские чиновники в личных беседах допускают, что Киев вряд ли сможет вернуть утраченные территории, находящиеся под контролем России. Об этом сообщают журналисты газеты Washington Post.

«Европейские и даже украинские официальные лица признают в частном порядке, что Киев вряд ли сможет восстановить контроль над находящимися под контролем России территориями в обозримом будущем», — отмечается в статье.

Издание подчёркивает, что чиновники надеются лишь замедлить процесс достижения соглашения, которое подтвердит новые российские территории и приведёт к снятию санкций без получения серьёзных преимуществ для Киева.