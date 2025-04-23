США свернули расследование якобы преступлений России на Украине
Американские власти прекратили расследование возможных преступлений российской стороны в ходе украинского конфликта. По данным The Washington Post, в США ликвидировали специальную должность координатора, который занимался сбором разведданных о действиях РФ, а также о расформировали межведомственную рабочую группу.
Данная должность была учреждена по решению Конгресса США при поддержке обеих ведущих политических партий страны — демократов и республиканцев.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков комментировал сложности в российско-американском диалоге по Украине. По его словам, переговоры с американской стороной представляют собой сложный и длительный процесс, не предполагающий быстрых результатов, при этом значительная часть этой работы ведётся непублично.
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