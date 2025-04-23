Марко Рубио отменил поездку в Лондон после заявления Зеленского о Крыме

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Лондон на запланированные переговоры по урегулированию украинского конфликта после того, как Владимир Зеленский вновь отверг возможность признания Крыма российским. Как сообщает The New York Times, американская сторона рассматривала территориальные уступки как ключевой элемент своего мирного плана, который должен был быть представлен 23 апреля.

По данным издания, сейчас остаётся неясным, направит ли Белый дом на встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа — подтверждено лишь участие Кита Келлога, спецпредставителя по Украине и России. В переговорах помимо американских дипломатов примут участие представители Великобритании, Франции и украинская делегация в составе главы Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Павла Палисы, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.