Китайские «чипы трезвости‎» насторожили ГД из-за смертельного аналога СССР, который вшили Высоцкому

В России уже есть опыт внедрения «чипа от алкоголизма», однако такой способ избавления от зависимости был опасным и мог закончиться смертью пациента. Об этом рассказал Life.ru депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя новость о появлении подобной практики в Китае и перспективах её продвижения в РФ.

У нас подобные методики с так называемым чипом от алкоголизма применялись. Называлось это «торпеда» в своё время, когда в подкожную клетчатку внедрялся специальный контейнер, высвобождавший лекарственный препарат, который делал невозможным употребление алкоголя. Метод был жёсткий, действенный, но и опасный. Алексей Куринный Депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по охране здоровья

Парламентарий напомнил, что препарат «торпеда» вызывал осложнения и иногда даже смерть у пациентов, которые не могли сдерживаться от употребления алкоголя, поэтому от его использования отказались. Однако, по его словам, если будет разработан более мягкий препарат без сильных побочных эффектов, то его можно предлагать россиянам в качестве лечения. Депутат добавил, что пока не ясно, какое именно вещество использовалось для китайского чипа, поэтому трудно оценить его эффективность и безопасность.

К слову, советской «торпедой», по некоторым данным, был «зашит» поэт Владимир Высоцкий. Чип ему вшили в клинике Склифосовского. Есть даже миф о том, что поэт потом эту ампулу сам вырезал. Но эта теория не выдерживает проверки, поскольку капсула постепенно растворялась в теле пациента и вырезать её уже было невозможно.