Кремль отказался приоткрыть завесу тайны над набросками мирного плана по Украине
Песков: Вариации мирного договора по Украине нельзя обнародовать
Обложка © Life.ru
Все идеи и вариации на тему того, чем закончится украинский конфликт, нельзя публиковать, поскольку так они перестанут быть эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, сейчас в Интернете гуляет множество фейков и вбросов, однако все идеи о том, как закончить украинский конфликт, не могут стать достоянием общественности.
«Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не приемлет присутствия европейских «миротворцев» на Украине, поскольку это фактически будет означать появление сил и средств НАТО в стране. Он напомнил, что это стало одной из первопричин возникновения самого конфликта.