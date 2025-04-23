Кремль отказался приоткрыть завесу тайны над набросками мирного плана по Украине

Все идеи и вариации на тему того, чем закончится украинский конфликт, нельзя публиковать, поскольку так они перестанут быть эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас в Интернете гуляет множество фейков и вбросов, однако все идеи о том, как закончить украинский конфликт, не могут стать достоянием общественности.

«Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — сказал Песков.