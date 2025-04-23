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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 09:58

Кремль отказался приоткрыть завесу тайны над набросками мирного плана по Украине

Песков: Вариации мирного договора по Украине нельзя обнародовать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все идеи и вариации на тему того, чем закончится украинский конфликт, нельзя публиковать, поскольку так они перестанут быть эффективными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас в Интернете гуляет множество фейков и вбросов, однако все идеи о том, как закончить украинский конфликт, не могут стать достоянием общественности.

«Собственно, как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность», — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему не приемлет присутствия европейских «миротворцев» на Украине, поскольку это фактически будет означать появление сил и средств НАТО в стране. Он напомнил, что это стало одной из первопричин возникновения самого конфликта.

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