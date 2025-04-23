Путин заявил, что опыт российских бойцов на СВО изучают все армии мира

Все армии мира изучают тактики ВС России на СВО, а также развитие технического оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. РФ всегда была и будет на шаг впереди, подчеркнул глава государства.

Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Видео © Telegram/ Кремль. Новости

«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции – как в части тактики, так и технического развития оружия – изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», — заявил Путин.

Президент подчеркнул необходимость сохранения лидирующих позиций, отметив, что Россия уже демонстрировала способность предвосхищать события, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении этого преимущества.