Путин заявил, что опыт российских бойцов на СВО изучают все армии мира
Все армии мира изучают тактики ВС России на СВО, а также развитие технического оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. РФ всегда была и будет на шаг впереди, подчеркнул глава государства.
Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Видео © Telegram/ Кремль. Новости
«Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции – как в части тактики, так и технического развития оружия – изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании», — заявил Путин.
Президент подчеркнул необходимость сохранения лидирующих позиций, отметив, что Россия уже демонстрировала способность предвосхищать события, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении этого преимущества.
Ранее лидер страны заявил, что на Западе есть представители разных мнений об отношениях с Россией. Например, представители духовной сферы придерживаются линии о необходимости восстановить связи с Москвой.
Life.ru