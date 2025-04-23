Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над Татарстаном
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Российские средства ПВО днём 23 апреля уничтожили один украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.
Напомним, жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотников над городом. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Кроме того, с 12.10 мск Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Бегишево в Нижнекамске, а с 12:45 мск — также в аэропорту Казань.