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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 10:13

Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над Татарстаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Российские средства ПВО днём 23 апреля уничтожили один украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

На видео попал момент уничтожения беспилотника в небе над Татарстаном
На видео попал момент уничтожения беспилотника в небе над Татарстаном

Напомним, жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотников над городом. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Кроме того, с 12.10 мск Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Бегишево в Нижнекамске, а с 12:45 мск — также в аэропорту Казань.

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Александра Вишнякова
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