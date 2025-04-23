Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над Татарстаном

Напомним, жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотников над городом. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Кроме того, с 12.10 мск Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Бегишево в Нижнекамске, а с 12:45 мск — также в аэропорту Казань.