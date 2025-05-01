Кто может получить дачу бесплатно и как это сделать Стоимость земли и загородных домов постоянно растёт. В то же время не все знают, что обзавестись дачей можно совершенно бесплатно. 30 апреля, 21:20 Юристы рассказали, как получить дачу бесплатно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazhko Svetlana

Есть несколько категорий льготников, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка. Их перечислил генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

Во-первых, это многодетные семьи. Их поддерживают в том числе и с возможностью получить бесплатный земельный участок. Для этого надо обратиться в орган местного самоуправления, который формирует списки многодетных семей и занимается выделением участков для них. Земля предоставляется в собственность.

Во-вторых, молодые специалисты, трудящиеся в сельской местности. Земельные участки с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства» предоставляются молодым людям, приехавшим на работу в сельскую местность, на праве аренды (или безвозмездного пользования) на срок до пяти лет. Если специалист отработает меньше этого срока, то земля возвращается в муниципальный фонд, если же он отработал более пяти лет, то имеет право оформить земельный участок в собственность.

В-третьих, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Они также имеют право на бесплатное оформление земельного участка в собственность. Предоставление земли может идти как из фонда муниципальных земель, так и из ведомственных земель.

— Собственник жилого дома, построенного до введения в действие Земельного кодекса РФ (30 октября 2001 года), имеет право на бесплатное приобретение земельного участка, на котором расположен такой дом. Наследник также имеет такое право. То есть если вы проживаете в доме, собственность на который оформлена до введения в действие Земельного кодекса, то можете обратиться сначала к кадастровому инженеру, а потом — в орган местного самоуправления для формирования земельного участка, а затем — бесплатного оформления его в собственность, — добавил Алексей Подпалый.

Региональные льготники также имеют право на бесплатное оформление земли для личных нужд. В каждом регионе есть свой список. Туда, в зависимости от региона, могут входить сироты, инвалиды, ликвидаторы ЧАЭС.

Бесплатно получить землю могут и члены СНТ, если правление готово закрепить за человеком свободный участок, не стоящий на кадастровом учёте. При этом само СНТ должно быть образовано до 2001 года. В этом случае проводится общее собрание собственников СНТ, на котором принимается решение о предоставлении свободного земельного участка, затем проходит процедура его формирования, постановки на кадастровый учёт и оформления собственности.

— Для тех, у кого нет льгот, есть программа, которая позволяет получить бесплатно землю в определённых регионах РФ. Подать заявку может любой россиянин. Это программа «Дальневосточный гектар». Она реализуется в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Республике Саха, Чукотском АО, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Изначально земля предоставляется на пять лет, пояснил юрист. Через три года надо декларировать её освоение. Если земля не освоена — её заберут обратно, если освоена, то по прошествии четырёх с половиной лет можно оформить участок в собственность или взять в аренду на 49 лет.

Авторы Нина Важдаева