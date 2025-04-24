Милонов заподозрил Германию в реабилитации нацизма из-за мер против россиян на День Победы

Планы властей Германии не допустить россиян на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, навели депутата Госдумы Виталия Милонова на мысль, что в стране хотят реабилитировать лидера нацистов Адольфа Гитлера и вновь поднять вопрос о «неполноценности отдельных рас, прежде всего русских».

Парламентарий в беседе с RT жёстко раскритиковал Германию. Он заявил, что «новые еврофюреры» издеваются над памятью жертв и героев Великой Отечественной войны, и призвал власти ФРГ помнить, что их «нацизм проиграл и втоптан в грязь навсегда».

«Для нас нет ничего более мерзкого и возмутительного, чем оскорбление памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что намерения новых еврофюреров заключаются в банальном издевательстве и глумлении над тем, что нам дорого», — подчеркнул Милонов.