Милонов заподозрил Германию в реабилитации нацизма из-за мер против россиян на День Победы
Милонов раскритиковал Германию за ограничения против россиян на День Победы
Планы властей Германии не допустить россиян на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, навели депутата Госдумы Виталия Милонова на мысль, что в стране хотят реабилитировать лидера нацистов Адольфа Гитлера и вновь поднять вопрос о «неполноценности отдельных рас, прежде всего русских».
Парламентарий в беседе с RT жёстко раскритиковал Германию. Он заявил, что «новые еврофюреры» издеваются над памятью жертв и героев Великой Отечественной войны, и призвал власти ФРГ помнить, что их «нацизм проиграл и втоптан в грязь навсегда».
«Для нас нет ничего более мерзкого и возмутительного, чем оскорбление памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что намерения новых еврофюреров заключаются в банальном издевательстве и глумлении над тем, что нам дорого», — подчеркнул Милонов.
Ранее Life.ru сообщил, что власти Бранденбурга рассматривают возможность недопуска российского посла на церемонию в честь 80-летия Победы. При этом сам Сергей Нечаев уже ответил на угрозы. Он заявил, что Москва не нуждается в чьём-либо разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы.
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