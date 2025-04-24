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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 04:19

Милонов заподозрил Германию в реабилитации нацизма из-за мер против россиян на День Победы

Милонов раскритиковал Германию за ограничения против россиян на День Победы

Планы властей Германии не допустить россиян на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, навели депутата Госдумы Виталия Милонова на мысль, что в стране хотят реабилитировать лидера нацистов Адольфа Гитлера и вновь поднять вопрос о «неполноценности отдельных рас, прежде всего русских».

Парламентарий в беседе с RT жёстко раскритиковал Германию. Он заявил, что «новые еврофюреры» издеваются над памятью жертв и героев Великой Отечественной войны, и призвал власти ФРГ помнить, что их «нацизм проиграл и втоптан в грязь навсегда».

«Для нас нет ничего более мерзкого и возмутительного, чем оскорбление памяти героев и жертв Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что намерения новых еврофюреров заключаются в банальном издевательстве и глумлении над тем, что нам дорого», — подчеркнул Милонов.

Путин призвал объединить усилия, чтобы не допустить распространения нацизма
Путин призвал объединить усилия, чтобы не допустить распространения нацизма

Ранее Life.ru сообщил, что власти Бранденбурга рассматривают возможность недопуска российского посла на церемонию в честь 80-летия Победы. При этом сам Сергей Нечаев уже ответил на угрозы. Он заявил, что Москва не нуждается в чьём-либо разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы.

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Shutterstock / FOTODOM / maitrecortex

Борис Эльфанд
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