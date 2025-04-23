Четыре украинских дрона сбили за час над Чёрным морем и Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона над Чёрным морем и Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Атаку БПЛА самолётного типа отразили в течение часа — с 20:00 до 21:00.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: три – над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Курской области», — говорится в сообщении Минобороны.