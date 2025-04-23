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Опубликовано 23 апреля 2025, 19:17

Четыре украинских дрона сбили за час над Чёрным морем и Курской областью

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских дрона над Чёрным морем и Курской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Атаку БПЛА самолётного типа отразили в течение часа — с 20:00 до 21:00.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: три – над акваторией Чёрного моря и один – над территорией Курской области»,говорится в сообщении Минобороны.

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Этим же вечером, 23 апреля, в Запорожской области украинский дрон нанёс удар по автомобилю чиновника, который приехал из Ненецкой автономной области. В момент удара машина была припаркована в центре города. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

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Лия Мурадьян
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