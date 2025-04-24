«Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — заявил Песков.

Ранее представитель российского руководства высказывал сомнения в легитимности Зеленского, отмечая, что заключение каких-либо соглашений с нынешним киевским режимом сопряжено с рисками для Москвы. По мнению Пескова, после возможной смены власти на Украине могут объявить какие-либо соглашения незаконными, ссылаясь на нелегитимность нынешнего руководства страны.