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Опубликовано 24 апреля 2025, 02:00

«Это большая проблема»: В Кремле заявили, что Зеленский не полностью контролирует ВСУ

Песков заявил, что нацбатальоны ВСУ не подчиняются Зеленскому

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Point констатировал утрату Владимиром Зеленским контроля над отдельными подразделениями Вооружённых сил Украины. По словам представителя Кремля, некоторые националистические батальоны перестали подчиняться киевскому руководству.

«Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — заявил Песков.

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Ранее представитель российского руководства высказывал сомнения в легитимности Зеленского, отмечая, что заключение каких-либо соглашений с нынешним киевским режимом сопряжено с рисками для Москвы. По мнению Пескова, после возможной смены власти на Украине могут объявить какие-либо соглашения незаконными, ссылаясь на нелегитимность нынешнего руководства страны.

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Артём Гапоненко
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