Администрация Соединённых Штатов высказала своё недовольство по поводу позиции украинского руководства, выразив разочарование действиями Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что терпение американской стороны в отношении конфликта на Украине подошло к концу, а Зеленский, по мнению Вашингтона, «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении».

На брифинге Ливитт акцентировала внимание на том, что Дональд Трамп и его команда национальной безопасности вложили огромные усилия и миллиарды долларов налогоплательщиков в попытки остановить кровопролитие. Однако, по их мнению, украинская сторона не проявляет готовности к конструктивному диалогу и урегулированию ситуации.

«Его (президента США Дональда Трампа — прим. Life.ru) терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир», — подчеркнула Ливитт.