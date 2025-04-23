«Терпение иссякает»: В Белом доме заявили, что Трамп устал от Зеленского
Белый дом: Владимир Зеленский не движется к миру на Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Администрация Соединённых Штатов высказала своё недовольство по поводу позиции украинского руководства, выразив разочарование действиями Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что терпение американской стороны в отношении конфликта на Украине подошло к концу, а Зеленский, по мнению Вашингтона, «движется не к миру, а в совершенно противоположном направлении».
На брифинге Ливитт акцентировала внимание на том, что Дональд Трамп и его команда национальной безопасности вложили огромные усилия и миллиарды долларов налогоплательщиков в попытки остановить кровопролитие. Однако, по их мнению, украинская сторона не проявляет готовности к конструктивному диалогу и урегулированию ситуации.
«Его (президента США Дональда Трампа — прим. Life.ru) терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир», — подчеркнула Ливитт.
Ранее Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации. По его словам, бывший комик стоит перед непростым выбором: либо обратиться к России с просьбой о перемирии, либо продолжать ожидать ещё несколько лет, рискуя окончательно потерять контроль над Украиной. Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие логики в его решениях и напомнил, что Киев на протяжении долгого времени заявляет о намерении вернуть Крым, однако за последние 11 лет не сделал никаких реальных шагов для достижения этой цели.