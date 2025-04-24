Мирного жителя тяжело ранило при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Дрон ранил мирного жителя под Белгородом. Обложка © Life.ru
Мирный житель получил тяжёлые травмы в результате атаки украинского дрона в Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Пристень Валуйского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Бригада скорой доставляет пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями плеча и предплечья в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона в своём Telegram-канале, добавив, что пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что в селе Крюково Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина. Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Также ранения получили ещё один мирный житель и глава сельского поселения Владимир Колесник.