Тарифные войны, развязанные президентом США Дональдом Трампом, по мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, станут катализатором распада мира на макрорегионы. Парламентарий считает, что введённые США пошлины существенно ускорили объективный процесс разделения на зоны влияния, охватывающие не только торговлю и валюту, но и различные социальные платформы, управляемые отдельными системами искусственного интеллекта.

Изначально введённые пошлины были временно отменены на три месяца для всех стран, за исключением Китая. Однако быстрая реакция Пекина спровоцировала цепную реакцию, в результате которой обе стороны начали повышать тарифы. Эскалация конфликта привела к тому, что США установили пошлины в размере 145%, а Китай — 125%.

«Вот нет там «единороссов». Были бы «единороссы», ввели бы 146%. Явно. Но Трамп видит: объективный процесс идёт. И американцы в целом видят. Значит, если вы хотите, чтобы этот объективный неизбежный процесс шёл вам на пользу, чтобы он принёс вам максимум выгоды и нанёс минимум ущерба, то возглавьте его, форсируйте и встаньте во главе. Трамп это и делает, молодец, красавчик», — отметил депутат в беседе с «Царьградом».

Делягин заявил, что поддержал жёсткое решение республиканца, но поднял вопрос о последствиях торговых войн для России. Он объяснил, что для нашей страны это уже обернулось наплывом китайских товаров, которые добивают остатки отечественных производителей, за исключением ВПК и некоторых поддерживаемых государством сфер. Кроме того, он отметил ослабление бюджета из-за падения цен на нефть. Несмотря на обязательный возврат валютной выручки в размере 10%, приток валюты сокращается.