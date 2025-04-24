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Пять лет за сто миллионов. Как и за что судили генерала Ивана Попова

Оглавление
Какой был приговор суда
Последнее слово Попова и реакция на приговор
Чем известен генерал Иван Попов

Дело боевого генерала Ивана Попова, командующего 58-й армией в зоне СВО, завершилось суровым приговором: 5 лет колонии общего режима и лишение звания. Как шёл процесс над военным?

Опубликовано 24 апреля 2025, 13:12
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Иван Попов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Bushmanov Vladimir, 9dream studio

Иван Попов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Bushmanov Vladimir, 9dream studio

Какой был приговор суда

В четверг Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор боевому генералу Ивану Попову, в ходе СВО командовавшему 58-й армией. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог).

Бывшего военного приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Кроме этого Попов лишён воинского звания и права занимать организационно-хозяйственные должности в течение двух лет после освобождения.

Генерала арестовали ещё 17 мая прошлого года, его подозревали в хищении летом 2023 года 1,7 тысячи тонн металлопроката, закупленных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области перед контрнаступлением ВСУ. По версии следствия, Иван Попов с сообщниками продавали полученный в рамках гуманитарной помощи металл — сумма ущерба оценивалась в 100 миллионов рублей.

После этого в Сети ходили слухи, что арест генерала якобы мог быть связан с его жёсткими публичными критическими заявлениями в адрес руководства Министерства обороны.

Кадры с заседания суда. Видео © Telegram / SHOT

Последнее слово Попова и реакция на приговор

По данным телеграм-канала SHOT, сам Попов ожидал именно такого приговора и решению суда не удивился. В своём последнем слове подсудимый заявил, что его критика в адрес Генштаба РФ в 2023 году была ошибкой. Сразу после вынесения приговора бывший военный продекламировал строчку: «Когда шторм вздымает толщи воды, помни, маяк, это ты» и жестами поблагодарил присутствующих за поддержку.

После окончания заседания суда адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что защита будет обжаловать приговор и намерена дальше бороться и добиваться другого решения.

— Мы обязательно обжалуем обвинительный приговор в отношении Ивана Ивановича Попова в апелляционной инстанции, так как считаем приговор незаконным и необоснованным. В течение всего судебного разбирательства, мы считаем, гособвинение так и не представило доказательств его вины, — сообщил журналистам адвокат.

Ранее Иван Попов пытался избежать ответственности и даже обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в поисках справедливости, а также просил отправить его на СВО.

— Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ, — писал Попов в письме главе государства.

Иван Попов поблагодарил присутствующих и продекламировал стихи. Видео © Telegram / SHOT

Чем известен генерал Иван Попов

Ивану Попову 50 лет, он родом из Волгоградской области. Ещё недавно о военном с позывным Спартак было принято говорить как о самом быстрорастущем в плане карьеры командире.

Потомственный кадровый военный, окончил Московское высшее военное командное училище в 1992 году. После учёбы командовал взводом в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа. В составе полка принимал участие во второй чеченской кампании.

После этого окончил Общевойсковую академию и был направлен в оперативное управление штаба Северо-Кавказского военного округа, где принял участие в российско-грузинском военном конфликте 08.08.08. Впоследствии служил в Национальном центре управления обороной.

В 2015 году, после окончания Военной академии Генерального штаба, был назначен командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в Адыгее. Позже командовал 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой ЮВО в Волгограде, служил начальником штаба 22-го армейского корпуса Черноморского флота и одновременно начальником Симферопольского военного гарнизона.

В мае 2022 года — после начала военных действий на Украине — получил назначение начальником штаба 11-го армейского корпуса Балтийского флота, в марте 2023 года Попов возглавил 58-ю армию, действующую в Запорожской области, однако позже его неожиданно откомандировали в Сирию.

В январе прошлого года стало известно, что оттуда его вызывали в Москву для дачи показаний по делу о превышении должностных полномочий во время пребывания на должности командующего 58-й армией.

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
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