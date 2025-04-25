В Госдуме раскрыли, чего ждать от возможной встречи Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф должны будут поговорить о проблемах, которые накопились между РФ и Штатами за время отсутствия диалога между странами. Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Мы должны понимать, что по-прежнему находимся на предварительной стадии выработки подходов к преодолению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. И преодоление невозможно без полноформатного обсуждения больших и сложных вопросов с выходом на конкретные решения», — утверждает парламентарий.