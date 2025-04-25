В Госдуме раскрыли, чего ждать от возможной встречи Путина и Уиткоффа
Депутат Новиков: Путин и Уиткофф могут обсудить накопившиеся проблемы РФ и США
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф должны будут поговорить о проблемах, которые накопились между РФ и Штатами за время отсутствия диалога между странами. Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
«Мы должны понимать, что по-прежнему находимся на предварительной стадии выработки подходов к преодолению проблем, накопившихся в отношениях двух стран. И преодоление невозможно без полноформатного обсуждения больших и сложных вопросов с выходом на конкретные решения», — утверждает парламентарий.
Поэтому команда Трампа постоянно отправляет в РФ переговорщиков, которые готовы обсуждать любые проблемные моменты с РФ, в том числе конфликт на Украине. Внешнеполитические деятели США пытаются подобрать подход для решения проблем с Россией. Возможно, Вашингтон действительно рассматривает вариант выхода страны из переговоров по Украине. В этом случае отдуваться придётся Евросоюзу, который в итоге в любом случае потом придёт за помощью к главе Белого дома, утверждает депутат.
Ранее в аэропорту Внуково приземлился прибывший из Соединённых Штатов самолёт, на борту которого мог быть Стив Уиткофф. Несколько дней назад помощник главы РФ Владимира Путина Ушаков указывал, что спецпосланник американского президента собирается прилететь в Москву.