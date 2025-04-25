В Госдуме назвали категорию россиян, которые получат доплату к пенсии в июне
Депутат Бессараб: Достигшие 80 лет в мае пенсионеры получат доплату к пенсии
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Пожилым людям, которым в мае исполнится 80 лет, вдвое увеличат фиксированную выплату страховой части пенсии. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«И получать увеличенную пенсию пенсионер будет уже начиная с июня», — пояснила парламентарий.
По её словам, никакие заявления для этого не нужны. Сегодня множество социальных гарантий и льгот оформляются сами собой, без всяких заявлений. Не проактивно их назначают только в тех случаях, когда человек сам должен решить, что ему удобнее – взять набор соцуслуг деньгами или получить его в натуральном виде.
Ранее Life.ru рассказывал, как воспользоваться льготами и компенсациями, которые получат пенсионеры с 1 мая. К примеру, в Челябинской области садоводы, огородники и дачники пенсионного возраста получат скидку 70% на билеты на электрички до своих участков.