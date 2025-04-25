В Госдуме назвали категорию россиян, которые получат доплату к пенсии в июне

Пожилым людям, которым в мае исполнится 80 лет, вдвое увеличат фиксированную выплату страховой части пенсии. Об этом в беседе с RT сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По её словам, никакие заявления для этого не нужны. Сегодня множество социальных гарантий и льгот оформляются сами собой, без всяких заявлений. Не проактивно их назначают только в тех случаях, когда человек сам должен решить, что ему удобнее – взять набор соцуслуг деньгами или получить его в натуральном виде.