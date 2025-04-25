«Россия не допустит»: В Госдуме оценили вероятность войны между Индией и Пакистаном

В мире есть те, кому был бы выгоден конфликт между Индией и Пакистаном, но Россия в их число не входит. Москва сделает всё возможное, чтобы не допустить начала войны между этими странами, сообщил «Газете.ru» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.