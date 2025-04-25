«Россия не допустит»: В Госдуме оценили вероятность войны между Индией и Пакистаном
Депутат Чепа: РФ сделает всё возможное, чтобы Индия и Пакистан начали переговоры
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В мире есть те, кому был бы выгоден конфликт между Индией и Пакистаном, но Россия в их число не входит. Москва сделает всё возможное, чтобы не допустить начала войны между этими странами, сообщил «Газете.ru» первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Россия будет принимать все усилия, чтобы конфликт не разгорался. На сегодняшний день есть, как всегда, силы, которые пытаются раздуть этот конфликт», — пояснил депутат.
По его словам, Россия приложит все усилия, чтобы индийские и пакистанские политики сумели решить всё мирными способами.
Ранее американские СМИ отмечали, что обстановка между Пакистаном и Индией продолжает накаляться, что в итоге может привести к началу войны между двумя государствами. Недавно пакистанские солдаты обстреляли индийские позиции на линии контроля.