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Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 14:17
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Международный валютный фонд назвал дату окончания конфликта на Украине

МВФ: Украинский конфликт завершится уже в 2025 году

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Украинский конфликт может завершиться уже в этом году. Это следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ), который был заложен в апрельском отчёте.

По данным фонда, население Незалежной сейчас составляет 32,9 млн человек. Урегулирование конфликта приведёт к частичному возвращению беженцев. В 2026 году численность населения может увеличиться до 33,4 млн человек, а в 2027-2029 — до 34 млн. По оценке МВФ, на момент начала специальной военной операции (СВО) население Украины составляло 41 миллион человек.

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Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о начале новой гонки вооружений. По его словам, гонка прошла несколько ключевых этапов: от обычных вооружений к ядерному оружию, затем к разработке средств доставки, включая РВСН и морской флот. Он отметил, что в настоящее время начинается новый этап, связанный с появлением новых типов вооружений.

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Алена Пенчугина
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