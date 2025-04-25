Международный валютный фонд назвал дату окончания конфликта на Украине
МВФ: Украинский конфликт завершится уже в 2025 году
Военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Украинский конфликт может завершиться уже в этом году. Это следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ), который был заложен в апрельском отчёте.
По данным фонда, население Незалежной сейчас составляет 32,9 млн человек. Урегулирование конфликта приведёт к частичному возвращению беженцев. В 2026 году численность населения может увеличиться до 33,4 млн человек, а в 2027-2029 — до 34 млн. По оценке МВФ, на момент начала специальной военной операции (СВО) население Украины составляло 41 миллион человек.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о начале новой гонки вооружений. По его словам, гонка прошла несколько ключевых этапов: от обычных вооружений к ядерному оружию, затем к разработке средств доставки, включая РВСН и морской флот. Он отметил, что в настоящее время начинается новый этап, связанный с появлением новых типов вооружений.