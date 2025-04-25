В Госдуме обвинили ЕС и Украину в затягивании мирных переговоров
Депутат Чепа заявил, что Украина и ЕС специально оттягивают мирное соглашение
Флаги Украины и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro
Украина и европейские страны намеренно затягивают мирные переговоры, чтобы спровоцировать негативную реакцию у президента США Дональда Трампа, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом в России, как отметил парламентарий, пришли к выводу, что простое прекращение огня, не подкрепленное конкретными условиями, не принесёт желаемого результата.
«Это не что иное, как попытка оттянуть мирное соглашение, чтобы потом путём каких-то провокаций обвинить опять Россию в чём-то, вывести из себя Трампа для того, чтобы он остановил свои инициативы, и в руки дело взяли европейские, английские и французские руководители, которые не хотят мирного соглашения», — заявил Чепа в интервью Lenta.ru.
Депутат отметил, что Россия в течение месяца соблюдала мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, однако, по его словам, украинская сторона более ста раз нарушила это соглашение. Он также упомянул, что ВСУ наносили удары во время пасхального перемирия.
Напомним, что Киев и Брюссель требуют прекращения огня для начала переговоров о территориях. Это необходимо, чтобы определить линию контроля, уверены в Евросоюзе. Украина уже готова пойти на встречу с Россией после прекращения огня и при содействии США и Европы.