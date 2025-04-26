В Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и взяли в заложники минимум 12 человек

У берегов Нигерии произошло нападение пиратов на пассажирское судно, в результате которого было захвачено не менее 12 человек. Об этом сообщает газета The Leadership со ссылкой на нигерийского полицейского Айрини Угбо.

Недалеко от порта Калабар в штате Кросс-Ривер произошло разбойное нападение на пассажирское судно Heavenly Grace. Преступники, догнав судно вскоре после его выхода в рейс, силой заставили его остановиться. Угрожая пассажирам, они пересадили их в свою лодку, похитили весь груз и скрылись в неизвестном направлении. Полиция констатирует, что подобные случаи стали редкостью, и прилагает все усилия для скорейшего освобождения похищенных.