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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 17:55

В Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и взяли в заложники минимум 12 человек

The Leadership: Пираты захватили пассажирское судно у берегов Нигерии

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

У берегов Нигерии произошло нападение пиратов на пассажирское судно, в результате которого было захвачено не менее 12 человек. Об этом сообщает газета The Leadership со ссылкой на нигерийского полицейского Айрини Угбо.

Недалеко от порта Калабар в штате Кросс-Ривер произошло разбойное нападение на пассажирское судно Heavenly Grace. Преступники, догнав судно вскоре после его выхода в рейс, силой заставили его остановиться. Угрожая пассажирам, они пересадили их в свою лодку, похитили весь груз и скрылись в неизвестном направлении. Полиция констатирует, что подобные случаи стали редкостью, и прилагает все усилия для скорейшего освобождения похищенных.

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Life.ru ранее сообщал о захвате легкомоторного самолёта Tropic Air в Белизе. Вооружённый мужчина ранил пилота и пассажиров, но был обезврежен одним из пострадавших, который выстрелил в него.

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Алиса Хуссаин
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