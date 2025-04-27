Дональд Трамп счёл нелепыми требования вернуть Крым Украине

Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Так Трамп прокомментировал статью в The New York Times, где содержался призыв передать Украине контроль над утраченными территориями. Он назвал автора материала предвзятым и лишённым таланта.

«Питер Бейкер, очень предвзятый и лишённый таланта журналист The [New York] Times, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования», — подчеркнул Трамп.