Дональд Трамп счёл нелепыми требования вернуть Крым Украине
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.
Так Трамп прокомментировал статью в The New York Times, где содержался призыв передать Украине контроль над утраченными территориями. Он назвал автора материала предвзятым и лишённым таланта.
«Питер Бейкер, очень предвзятый и лишённый таланта журналист The [New York] Times, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования», — подчеркнул Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности урегулирования конфликта на Украине путём признания Крыма частью России. По его мнению, даже Владимир Зеленский осознаёт неизбежность такого сценария.