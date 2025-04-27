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Опубликовано 26 апреля 2025, 22:18
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Дональд Трамп счёл нелепыми требования вернуть Крым Украине

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп считает нелепыми требования о возвращении Крыма Украине. Об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Так Трамп прокомментировал статью в The New York Times, где содержался призыв передать Украине контроль над утраченными территориями. Он назвал автора материала предвзятым и лишённым таланта.

«Питер Бейкер, очень предвзятый и лишённый таланта журналист The [New York] Times, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и выдвинул другие нелепые требования», — подчеркнул Трамп.

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Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности урегулирования конфликта на Украине путём признания Крыма частью России. По его мнению, даже Владимир Зеленский осознаёт неизбежность такого сценария.

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Антон Голыбин
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