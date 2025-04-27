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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 07:04
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«Отравили демонические силы»: Трамп удивил преображением после встречи с Зеленским и Макроном

Политолог Марков: Трамп преобразился после встречи с Зеленским в Ватикане

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп изменился после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане и даже намекнул на возможность обмана со стороны президента России Владимира Путина, который говорит о желании мира. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

«Всего 15 минут была встреча, — и такое преображение Трампа! Демонические чёрные силы Зеленского и [президента Франции Эмманюэля] Макрона отравили Трампа в соборе Святого Петра и заставили его ссориться со своим политическим союзником — Путиным», — написал политолог.

Марков в качестве доказательств своих слов привёл высказывание Трампа о том, что российский лидер на самом деле якобы стремится к продолжению конфликта. Политолог обратил внимание и на его угрозы усилить вторичные санкции и ограничения против банков РФ.

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Напомним, что 26 апреля Трамп провёл короткую встречу с Зеленским перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Глава украинского государства отметил, что беседа может стать «исторической». В Белом доме уже оценили разговор Трампа и Зеленского, однако пока не комментируют его. Встреча должна была продолжиться после похорон, но не состоялась, так как республиканец покинул Италию всего через час.

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Наталья Афонина
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