«Отравили демонические силы»: Трамп удивил преображением после встречи с Зеленским и Макроном

Президент США Дональд Трамп изменился после встречи с Владимиром Зеленским в Ватикане и даже намекнул на возможность обмана со стороны президента России Владимира Путина, который говорит о желании мира. Такое мнение выразил российский политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.

«Всего 15 минут была встреча, — и такое преображение Трампа! Демонические чёрные силы Зеленского и [президента Франции Эмманюэля] Макрона отравили Трампа в соборе Святого Петра и заставили его ссориться со своим политическим союзником — Путиным», — написал политолог.