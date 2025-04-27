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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 10:56
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«И близко не стоим»: Кулеба обнулил усилия Трампа для мира между Россией и Украиной

Кулеба: Москва и Киев не приблизились к реальным переговорам с приходом Трампа

Дмитрий Кулеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дмитрий Кулеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Россия и Украина по-прежнему далеки от мирных переговоров и находятся на той же стадии, что и осенью 2024 года. Об этом в интервью заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая результаты мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве президента США Дональда Трампа.

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны, мы там же, где были прошлой осенью», — сказал экс-министр.

Кулеба призвал не обращать внимания на многочисленные заявления и сигналы сторон по этому вопросу, чтобы сохранить ментальное здоровье до момента, «когда действительно дойдёт до прекращения огня», а затем, как он надеется, «и до конца войны».

Премьер Италии и Зеленский поддержали усилия США по достижению мира на Украине
Премьер Италии и Зеленский поддержали усилия США по достижению мира на Украине

Напомним, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую беседу перед церемонией прощания с папой римским Франциском. Этот диалог продлился около 15 минут. Глава киевского режима договорился о встрече с американским лидером после похорон, однако она не состоялась, поскольку Трамп покинул Италию вскоре после завершения траурной церемонии.

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Наталья Афонина
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