«И близко не стоим»: Кулеба обнулил усилия Трампа для мира между Россией и Украиной

Россия и Украина по-прежнему далеки от мирных переговоров и находятся на той же стадии, что и осенью 2024 года. Об этом в интервью заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая результаты мирных переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве президента США Дональда Трампа.

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня, мы там же, где и были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны, мы там же, где были прошлой осенью», — сказал экс-министр.