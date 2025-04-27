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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 14:17

В Грузии заявили о «беспроигрышной позиции» России по Украине

Фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Россия занимает выигрышную позицию в украинском конфликте, ведь Европа уже смогла оказаться в сложном положении из-за продолжающихся военных действий. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на правозащитницу, члена «Единой нейтральной Грузии» Нану Какабадзе.

«Все знают, что эту войну Украина проигрывает, поэтому и Киев, и его европейские кураторы сейчас стараются выйти из этой войны с наименьшими потерями, хотя бы сохранив лицо. <...> А вот позиция России беспроигрышная. Страна выдержала всевозможные санкции», — заявила активистка.

Какабадзе отметила, что специальная военная операция (СВО) на Украине привела к кризису не только Киев, но и Европу, где наблюдается рецессия, вызванная санкциями. Она считает, что европейские страны стали заложниками стратегии борьбы «до последнего украинца», что равносильно «политическому самоубийству».

Украина согласна на переговоры с Россией, но только при посредниках
Украина согласна на переговоры с Россией, но только при посредниках

Ранее сообщалось, что Украина всё-таки сможет подписать мирное соглашение с Россией, но есть один нюанс. Делать это Незалежная будет только когда потеряет поддержку США. Именно поэтому президенту Дональду Трампу уже предложили занять более жёсткую позицию по отношению к главе киевского режима, поставив перед ним выбор.

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Наталья Афонина
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