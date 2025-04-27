Россия занимает выигрышную позицию в украинском конфликте, ведь Европа уже смогла оказаться в сложном положении из-за продолжающихся военных действий. Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на правозащитницу, члена «Единой нейтральной Грузии» Нану Какабадзе.

«Все знают, что эту войну Украина проигрывает, поэтому и Киев, и его европейские кураторы сейчас стараются выйти из этой войны с наименьшими потерями, хотя бы сохранив лицо. <...> А вот позиция России беспроигрышная. Страна выдержала всевозможные санкции», — заявила активистка.

Какабадзе отметила, что специальная военная операция (СВО) на Украине привела к кризису не только Киев, но и Европу, где наблюдается рецессия, вызванная санкциями. Она считает, что европейские страны стали заложниками стратегии борьбы «до последнего украинца», что равносильно «политическому самоубийству».