Рубио объявил о «критически важной» неделе для урегулирования на Украине
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Эта неделя будет многое определять в вопросе урегулирования украинского конфликта, и у США есть причины смотреть на это с оптимизмом. Об этом сообщил глава Госдепа Марко Рубио в телеканалу NBС.
По мнению американского дипломата, грядущая неделя будет «критически важной». Она даст ответ на вопрос, будут ли Штаты и далее принимать участие в мирном урегулировании украинского конфликта. Или же руководству страны следует занять своё время решением других насущных проблем, которые одинаково или даже более важны в некоторых случаях.
«Есть причины быть оптимистичными, но есть, конечно, и причины быть реалистичными. Мы близки, но в недостаточной степени», — добавил госсекретарь США.
Ранее Марко Рубио сообщил, что США не расширяют санкционный список в отношении России, чтобы не помешать мирному процессу по Украине. По его словам, если Штаты продолжат вводить санкции, то боевые действия будут идти ещё несколько лет.