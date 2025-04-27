Рубио объявил о «критически важной» неделе для урегулирования на Украине

Эта неделя будет многое определять в вопросе урегулирования украинского конфликта, и у США есть причины смотреть на это с оптимизмом. Об этом сообщил глава Госдепа Марко Рубио в телеканалу NBС.

По мнению американского дипломата, грядущая неделя будет «критически важной». Она даст ответ на вопрос, будут ли Штаты и далее принимать участие в мирном урегулировании украинского конфликта. Или же руководству страны следует занять своё время решением других насущных проблем, которые одинаково или даже более важны в некоторых случаях.

«Есть причины быть оптимистичными, но есть, конечно, и причины быть реалистичными. Мы близки, но в недостаточной степени», — добавил госсекретарь США.