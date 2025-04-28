Трамп: Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Зеленского пересмотреть позицию Украины по крымскому вопросу и отказаться от требования вернуть полуостров Незалежной. Этот вопрос республиканец обсудил с журналистами в аэропорту Морристаун.
«Я полагаю, это так, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.
При этом президента возмутило, что тема возвращения Крыма активно не поднималась Киевом в течение 12 лет, а теперь внезапно стала центральной. Трамп предложил задавать все вопросы о полуострове Бараку Обаме, во время правления которого регион и вернулся в состав России «без единого выстрела».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма является окончательно решённым. Министр отметил, что в Вашингтоне хорошо понимают невозможность пересмотра статуса полуострова.