ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 23:05
4735

Трамп: Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Зеленского пересмотреть позицию Украины по крымскому вопросу и отказаться от требования вернуть полуостров Незалежной. Этот вопрос республиканец обсудил с журналистами в аэропорту Морристаун.

«Я полагаю, это так, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

При этом президента возмутило, что тема возвращения Крыма активно не поднималась Киевом в течение 12 лет, а теперь внезапно стала центральной. Трамп предложил задавать все вопросы о полуострове Бараку Обаме, во время правления которого регион и вернулся в состав России «без единого выстрела».

В Британии заявили, что план Трампа сохранить за Россией Донбасс и Крым «высечен в камне»
В Британии заявили, что план Трампа сохранить за Россией Донбасс и Крым «высечен в камне»

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма является окончательно решённым. Министр отметил, что в Вашингтоне хорошо понимают невозможность пересмотра статуса полуострова.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar