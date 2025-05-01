Смерть Пембе, уход Доа и возвращение Алев. Главные интриги «Клюквенного щербета» Ближе к финалу третьего сезона сериала о взаимоотношениях семейств Унал и Арслан становится всё больше новых поворотов. Life.ru рассказывает, чего же ждать фанатам турецкого сериала. 1 мая, 04:01 Сериал «Клюквенный щербет» приобрёл неожиданные сюжетные повороты. © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из сериала «Клюквенный щербет», режиссёр Кетджхе / Kino-teat, © Freepik

«Клюквенный щербет» — один из самых популярных турецких сериалов прямо сейчас. Рейтинги стали ещё выше после смерти ключевой героини Пембе Унал. Фанаты насторожились — что же ждать дальше? Ведь развязка произойдёт скоро.

Прощание с Пембе

Мать семейства Унал, Пембе-ханым, — противоречивый, часто отрицательный, но бесспорно ключевой персонаж сериала. Сценаристы неожиданно решили убрать героиню. Новая любовница её мужа, Ишил, отравила Пембе во время юбилейного ужина со всей семьёй. Женщина не выжила и скончалась в больнице.

Пембе была одной из самых ярких героинь новеллы. Фото © Кадр из сериала «Клюквенный щербет», режиссёр Кетджхе / Kino-teat

Смерть яркой героини «Клюквенного щербета» породила много слухов. Самый популярный — что актриса Сибель Ташчиоглу покинула каст из-за конфликта с коллегой и дочерью сценариста сериала Фейзой Дживелек, исполняющей роль Ниляй. Правда, эти новости не нашли подтверждения.

Актёры и сотрудники сериала с уважением проводили Сибель: заказали огромный торт с изображением Пембе и сделали яркие фотографии на память.

Возвращение Алев?

Раз уж сценаристы решились на смерть Пембе, поклонники стали делать разные предположения о дальнейших событиях и о том, кто будет создавать конфликты в сериале. По одной из версий фанатов, стоит ждать возвращения Мюжде Узман, сыгравшей Алев.

Актриса неожиданно ушла после второго сезона, сославшись на усталость. Сценаристы «похоронили» её — Алев умерла при родах. Вскоре стало известно, что Мюжде приступила к съёмкам в сериале «Любовь, брак, развод». Однако рейтинги оказались настолько низкими, что теленовеллу быстро закрыли. Узман осталась без работы. И поклонники считают, что раз актриса освободилась, то её можно было бы вернуть в «Клюквенный щербет». В турецких сериалах возможно всё, никого точно не удивит воскрешение умершего героя. Тем более интересно было бы посмотреть, как бы тогда повёл себя Апо, сблизившийся с Ишил.

Однако этого, скорее всего, не будет. Продюсер мелодрамы Фарук Тургут в эфире программы Aslı Şafak’la İşin Aslı заявил, что Алев не вернётся.

— Героиня Мюжде Узман по сюжету погибла. Возвращать актрису, которая ушла ради другого сериала, неправильно. Это несправедливо по отношению к текущей команде. Мы расстались не лучшим образом, поэтому возвращение исключено, — сказал он.

Уход Доа?

Актриса, исполнявшая роль Доа, может покинуть проект. Фото © Кадр из сериала «Клюквенный щербет», режиссёр Кетджхе / Kino-teat

Ещё один слух, вызвавший опасения фанатов, — уход главной героини Доа после финала третьего сезона. Турецкая журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что актриса Сыла Тюркоглу (Доа) действительно может покинуть «Клюквенный щербет». Якобы ей не нравится образ, в котором она предстаёт перед зрителями в третьем сезоне. А ведь это центральная фигура сериала. Уход Доа может разозлить преданных поклонников — и, как следствие, рейтинги резко упадут.

Финал третьего сезона «Клюквенного щербета» состоится 30 мая, и чем он закончится — большой вопрос. Вариантов очень много, но с уверенностью можно сказать, что это будет очень драматично, как и в предыдущие разы. Благодаря высоким рейтингам сериал продлили на четвёртый сезон, поэтому история семейств Унал и Арслан ещё долго будет радовать нас.

Авторы Галина Глазко