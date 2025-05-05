Проснулся мощный вулкан на Аляске: чего ждать сотням тысяч жителей США Жители расположенного неподалёку города закупают респираторы, запасаются едой и лекарствами. 4 мая, 21:27 Жители Аляски готовятся к извержению вулкана Маунт-Спурр. Обложка © Wikipedia / R. Clucas

Это извержение вулкана Маунт-Спурр на Аляске в конце сентября 1992 года. Оно продолжалось несколько дней подряд и подняло столб пепла на 10-километровую высоту. В 1953 году такое же событие продлилось два месяца подряд. Примерно в 120–130 километрах расположился город Анкоридж с населением около 300 тысяч человек.

Извержение вулкана Маунт-Спурр на Аляске в 1992 году. Видео © Youtube / Alaska Volcano Observatory

В марте 2025-го местные жители снова стали внимательно следить за новостями от Аляскинской вулканологической обсерватории: Маунт-Спурр начал подавать «признаки жизни». В его окрестностях за неделю зафиксировали больше 60 некрупных землетрясений. Предполагают, что это признак движения поднимающейся магмы.

По последним данным от местных вулканологов, в апреле эта подозрительная активность снизилась, наблюдаемая деформация грунта замедлилась. Но измерения с борта самолётов и вертолётов показывают, что над вулканом из недр Земли продолжает выходить диоксид серы, а это ещё один признак готовящегося извержения.

— В целом вероятность извержения снизилась с марта, но вулкан остаётся на повышенном уровне активности и взрывное извержение (или несколько извержений), подобное тем, что произошли в 1953 и 1992 годах, всё ещё возможно, — сообщает служба по отслеживанию вулканов.

Местные жители к происходящему относятся по-разному: одни удивляются спокойствию окружающих, другие закупают респираторы, маски для подводного плавания, запасаются продуктами, медикаментами на недели вперёд и заклеивают окна клейкой лентой: больше всего люди опасаются выпадения вулканического пепла. Не исключены также оползни и лавины, но там, где они могут случиться, к счастью, нет населённых зон.

— Более внимательное отслеживание этого вулкана ещё не означает, что произойдёт мощное извержение, но такая вероятность существует. Аляска — достаточно малонаселённая территория, поэтому каких-то особых угроз не ожидается. Там роза ветров обычно направлена на северо-восток, и, в принципе, где-то могут произойти пеплопады, но я не думаю, что они будут очень активными, потому что 110 километров от города — это большое расстояние, — прокомментировал ситуацию на Аляске профессор геологического факультета МГУ, доктор геолого-минералогических наук Павел Плечов.

Он напомнил, что вулканизм в этой зоне объясняется взаимодействием двух литосферных плит — Тихоокеанской и Североамериканской. Первая понемногу погружается под вторую, этот процесс называется субдукцией. В результате от Аляски до Камчатки по дну океана протянулась крупная вулканическая дуга. Вдоль неё постоянно происходят землетрясения. Вулканизм там проявляется нечасто, отметил Павел Плечов. Он добавил, что бывают даже случаи «ложной тревоги»: вулкан подаёт все внешние признаки предстоящего извержения, а потом неожиданно успокаивается.

Авторы Адель Романенкова