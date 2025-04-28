Путин встретился с Володиным после заседания Совета Законодателей

Президент России Владимир Путин провёл деловую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным состоялся в Санкт-Петербурге. Они переговорили после заседания Совета Законодателей в рамках Дня российского парламентаризма, приуроченного к первому в истории России заседанию Госдумы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце.

Встреча Владимира Путина с Вячеславом Володиным. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Когда речь идёт о парламенте надо развивать разные формы работы, потому что парламентская демократия на месте не стоит. У нас сегодня 119 лет практически с первого заседания, ещё царская ГД, которая собиралась в 1906 году. Но если проследить развитие парламентской демократии в современной России с 1993 года, очень многое изменилось», — сказал Володин.

Он также поблагодарил президента за инициативу создания нового подхода в формировании распределения итогов побед после выборной кампании. Володин заявил, что сегодня решения партий стали болеем качественными и право влияния и оппонирования есть у каждой фракции.