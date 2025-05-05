Скверна Зеленского. Как главная киевская пропагандистка Наталья Мосейчук угрожает россиянам и оскорбляет верующих Главная "телеведьма" Украины Наталья Мосейчук в своей злобе к России договорилась до оскорблений в адрес православного мира. В России она уже заочно осуждена за разжигание вражды. Как она живёт? 4 мая, 21:15 Наталья Мосейчук. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Youtube / Наталiя Мосейчук, © Shutterstock / FOTODOM / Vinnikava Viktoryia

Что заявила Мосейчук

«Су** православные» — так в апреле назвала россиян известная украинская тележурналистка, а по сути главный телепропагандист режима Зеленского Наталья Мосейчук после ракетного удара по скоплению военных ВСУ в Сумах. Там высокие украинские военные чины, прикрываясь гражданским населением, организовали большое награждение участников вторжения и оккупации российской Курщины. Адресатам разъярённая «телеведьма» пообещала «отплату».

Подобное обращение может говорить о том, что сама Мосейчук (урождённая Петрусенко) себя к православным не относит и, похоже, даже не считает таковой Украину — православие для журналистки, похоже, зло. Возможно, такая формулировка появилась в её соцсетях не случайно и на самом деле может отражать позицию и курс нынешнего руководства страны на замещение традиционного вероисповедания раскольническими и языческими институтами.

Таких примеров в Незалежной предостаточно: повсеместные гонения на Украинскую православную церковь, сопровождающиеся погромами, избиениями священников, изъятием имущества УПЦ. Одновременно с этим навязывание раскольнической ПЦУ, повсюду появляющиеся на фронте капелланы грекокатолической и католической церквей, расцвет неоязыческих культов, которые активно несёт в украинские массы нацистское военное образование «Азов»*.

Судя по количеству лайков, украинцам нравится откровение Натальи Мосейчук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / moseichuk.official

Какая репутация у журналистки в Незалежной

В целом на Украине злые языки уже давно обвиняют журналистку в продажности, беспринципности и флюгерстве. При этом её колебания с «линиями партий» можно отследить по работодателям. Ранее Мосейчук замечали в безоговорочной поддержке позиции бывшего президента Незалежной Петра Порошенко*, до него пропагандистка шла в фарватере нарративов Юлии Тимошенко. Сейчас же она приобрела устойчивую репутацию цербера режима Зеленского благодаря яростным проукраинским заявлениям, в которых не щадит ни чужих, ни своих.

Летом 2024 года подтверждение прямой связи Мосейчук с Офисом президента Украины прозвучало с неожиданной стороны. Об этом на своём канале заявила блогерша Ксения Собчак.

— Я договорилась о большом интервью с главой Офиса президента Ермаком, — рассказала блогерша. — Оно, понятно, не состоялось. Но мне успели поставить условие: прежде чем мы встретимся, вы выйдете в эфир к нашему человеку. Её зовут Наталья. То есть Мосейчук — надёжный проверенный журналист, скажем так, тесно связанный с Офисом президента. И абсолютно все её нарративы тщательно согласованы.

Как Мосейчук наговорила на статью УК РФ

Пропагандистка уже давно славится скандальными заявлениями, которые раздражают даже её преданных поклонников. Например, год назад она вальяжно анонсировала участие спецслужб в отлове уклонистов, заявив, что воевать отправятся все мужчины Незалежной — потому что «СБУ постучится к каждому».

— Игрушечный, букетно-шоколадный период на Украине заканчивается. Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству, — предупреждала Мосейчук «громадян» ещё в прошлом году.

Лицемерность этого высказывания заключается в том, что военнообязанный сын воинствующей медиадивы к началу СВО вдруг оказался в Германии, где якобы получал второе высшее образование и готовился к поступлению в аспирантуру. Повлиять на позицию своего сына дама, конечно, не могла.

Наталья Мосейчук. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Наталія Мосейчук

После одного такого заявления в России на пропагандистку завели уголовное дело. Летом 2024 года Басманный суд Москвы признал журналистку виновной по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и заочно приговорил к 5 годам колонии. При этом срок отбывания наказания Мосейчук будет исчисляться с момента её экстрадиции в Россию.

— Мне кажется, что вы должны бояться. Должны бояться, что рано или поздно вы, жёны, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами. Потому что месть украинского народа найдёт вас, — угрожала Мосейчук россиянам.

Кто такая Наталья Мосейчук

49-летняя Наталья Мосейчук, в девичестве Петрусенко, родилась в туркменистанском городке Теджен. Её отец был военным и по долгу службы постоянно мотался по гарнизонам. Когда дочке исполнилось шесть лет, он перевёз семью в Германию, ещё через несколько лет — в Венгрию. Но школу будущая телеведущая всё же закончила на Украине — в Бердичеве.

После окончания школы Наталья Петрусенко переехала в Житомир учиться в педагогическом университете. Сейчас она утверждает, что всегда мечтала стать учителем, а пойти на кастинги ведущих её якобы заставила острая нужда.

Будучи старшекурсницей, Наталья Петрусенко познакомилась со своим первым мужем — Леонидом Мосейчуком, выпускником Кропивницкой лётной академии. Судя по соцсетям, он был из обычной семьи и звёзд с неба не хватал. От него у журналистки родился сын Антон. Тот самый уехавший учиться в Германию с началом СВО.

В 1996 году они с мужем переехали в Киев, чтобы устроиться там на телестудию при Министерстве обороны Украины. Затем в её карьере были различные должности на каналах «Ютар» и «Интер», а после них принадлежащий Порошенко* украинский «5-й канал». Там она познакомилась с финансовым директором телекомпании Ильёй Раевским, выпускником Киевского национального университета внутренних дел. После этого карьера Мосейчук резко пошла вверх.

Уже в 2006 году по его ходатайству она попала на сверхпопулярный в то время телеканал олигарха Игоря Коломойского* «1+1», где сразу стала делать свои ток-шоу: «Скрытая жизнь» и «Право на власть». Ради Раевского журналистка бросила мужа и вышла замуж за своего благодетеля — с ним она живёт до сих пор.

Как выяснил Life.ru, у пары в столице Незалежной две квартиры бизнес-класса общей стоимостью около миллиона долларов, а также особняк в закрытом посёлке под Киевом. В последние годы муж пропагандистки владел складами и цветочными базами, а кроме них консалтинговым агентством «Международный центр аудита». При этом соучредителем является «Агропродимпекс Кипр лимитед» — предприятие, связываемое с Петром Порошенко.













* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России. **Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Евгений Кузнецов