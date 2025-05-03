Капкан для туриста: Как вернуть деньги за испорченный отдых Не всем удаётся хорошо отдохнуть на праздники. Путешественники сталкиваются с разными неприятностями — от проблем с отелем до отмены тура. Юристы рассказали, что делать, если отдых не задался по вине турагентства. Как вернуть деньги и компенсировать моральный ущерб? 2 мая, 21:20 Юристы рассказали, как получить компенсацию от турагентства за проблемы на отдыхе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Какие законы защищают права туристов

Права туристов защищает Закон о защите прав потребителей. Статья 10 гласит, что исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах, чтобы заказчик смог сделать правильный выбор. Об этом рассказал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Дмитрий Безделин.

Есть и ещё один документ — Федеральный закон № 132 «Об основах туристской деятельности Российской Федерации». Статьёй 9 этого ФЗ предусмотрено, что туроператор обеспечивает оказание всех услуг, входящих в туристский продукт. Делает он это самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых возлагает исполнение части или всех его обязательств перед заказчиками. Туроператор несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Что нужно сделать туристам, чтобы получить компенсацию от туроператора

Нередко люди сталкиваются с произволом со стороны туроператора и, как следствие, получают услуги ненадлежащего качества. Это касается и проблем при заселении в отель, и несоответствия номера в отеле оплаченной категории, и отмены тура в целом.

— Российское законодательство защищает права туристов и позволяет им получить компенсацию в случае, если условия договора с туроператором были нарушены. Это может быть несоответствие класса отеля, нарушение санитарных условий проживания, отмена оплаченных экскурсий, предоставление общего трансфера вместо индивидуального и т.д. Любое несоответствие тому, что было заявлено в договоре. Также туроператор обязан возместить туристу потерянные дни отдыха, если случилась задержка рейса и билет входил в состав туристического пакета. Когда билеты приобретаются самостоятельно — предъявить претензии можно только перевозчику, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Кроме того, туроператор должен оказать помощь в случае наступления критических обстоятельств. Например, вывезти туристов, если произошло стихийное бедствие. Если этого не было сделано и человек приобретал билеты за свой счёт, он может потребовать компенсации их стоимости от туроператора.

— Все проблемы и признаки некачественной услуги я рекомендую фиксировать при помощи фото и видеозаписи, а также по возможности привлечь свидетелей. В дальнейшем турист имеет право по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков; уменьшения цены оказанной услуги; возмещения понесённых расходов по устранению недостатков оказанной услуги. Он также вправе отказаться от исполнения договора, если обнаружены существенные недостатки оказанной услуги (в данном случае они определяются экспертом). Более того, турист вправе потребовать компенсации морального вреда, — рассказал Дмитрий Безделин.

Пётр Гусятников обратил внимание, что собирать доказательства того, что были нарушены условия договора, необходимо начать ещё во время отпуска. Если отдых организует туроператор, то на месте всегда должен быть его представитель. Необходимо составить претензию в двух экземплярах — один отдать представителю туроператора, а на втором попросить поставить дату, подпись и сообщение о принятии. Если представитель наотрез отказывается это сделать, то решать вопрос придётся уже в офисе компании по возвращении.

Дмитрий Безделин отметил, что необходимо направить туроператору письменную претензию, которая составляется в произвольной форме. Претензию нужно распечатать в двух экземплярах и попросить уполномоченного сотрудника поставить отметку на экземпляре туриста или направить заказным письмом через Почту России. Также можно направить жалобу в Роспотребнадзор.

— Если в досудебном порядке не удалось урегулировать конфликт с туроператором, последующий этап — это обращение в суд с исковым заявлением. При составлении искового заявления истец должен руководствоваться положениями статей 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса РФ. Они требуют, чтобы исковое заявление было составлено в письменной форме. К нему должен быть приложен необходимый перечень документов, — пояснил Дмитрий Безделин.

Он обратил внимание, что если суд удовлетворит заявленные требования, то, вероятно, в пользу потребителя присудят штраф в размере 50% от присуждённой суммы, неустойку, компенсацию морального вреда и понесённые расходы при рассмотрении дела.

— На практике, если сумма компенсации незначительная, то люди, как правило, в суд не обращаются, потому что судебная тяжба может продолжаться месяцы или даже годы. На это потребуется время и определённые знания. Но если сумма значительная, например в районе 50–100 тысяч рублей, попробовать всё-таки стоит. Закон достаточно часто встаёт на сторону туристов в подобных спорах, если для этого есть основания, — добавил Пётр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева