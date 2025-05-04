Летом повысят пенсии. Какие прибавки уже утвердили и сколько они составят В ближайшие месяцы пенсионеры получат различные прибавки к выплатам. Кому повысят пенсию летом и на сколько? 3 мая, 21:20 Юристы рассказали, кому повысят пенсию летом. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

С 1 июня повысят пенсию людям, которым в июне исполнится 80 лет. Такая же прибавка ждёт пенсионеров и с 1 июля. Люди старше 80 лет получают двойную выплату к страховой пенсии. Прибавка назначается с месяца, когда человек переходит этот возрастной рубеж, а выплачивается со следующего. Никаких заявлений в СФР подавать не нужно. Перерасчёт сделают автоматически.

Также летом пенсионеры смогут пользоваться льготным транспортом, чтобы добраться до дач. Эта мера поддержки носит региональный характер. Где-то вводятся бесплатные автобусы, где-то предоставляются большие скидки за проезд.

Каждый год с 1 августа пенсию работающих пенсионеров пересчитывают с учётом страховых взносов, которые работодатель перечислил в Социальный фонд России за предыдущий год. Получается, что пенсионер отработал ещё один трудовой год. За счёт этого увеличивается количество заработанных пенсионных баллов, от которых зависит размер пенсии.

— С 1 августа 2025 года работающим пенсионерам повысят выплаты на основе пенсионных баллов, которые были зачислены за 2024 год. Размер прибавки у всех будет разным, но есть максимум — 437,07 рубля, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Также стоит отметить, что с 1 января 2025 года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Размер прибавки зависит от уровня инфляции за прошлый год. В 2025 году страховые пенсии повысили на 7,3%. Поскольку уровень инфляции оказался выше ожидаемого, то с 1 февраля сделали ещё одну прибавку — на 2,2%. Таким образом, общий уровень индексации составил 9,5%.

— Индексацию работающим пенсионерам посчитали не от той суммы, которую пенсионер получает сейчас. Отсчёт шёл от суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал. При такой системе удалось сделать более существенную прибавку при индексации, — добавила Елена Кузнецова.

Также с 1 августа скорректируют доплаты к пенсии, которые получают бывшие лётчики и шахтёры. Деньги переводят из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели. Доплаты пересчитывают четыре раза в год.

Кстати, в СФР сообщили, что социальная доплата к пенсии в ряде регионов России с 2026 года начнёт устанавливаться и выплачиваться территориальными отделениями фонда. Это следует из изменений, которые внесены в закон о государственной социальной помощи.

— В результате станет проще система назначения выплат и снизится нагрузка на службы соцзащиты. Однако реализовано нововведение будет не по всей стране, а только в тех субъектах, чьи власти заключат соглашения с Соцфондом о передаче полномочий. Сейчас региональная доплата нередко поступает пенсионерам отдельно от основной пенсии. Это вызывает путаницу и усложняет процедуру учёта доходов. В дальнейшем Социальный фонд будет устанавливать региональную соцдоплату в беззаявительном порядке и выплачивать её вместе с пенсией, — сообщили в СФР.

Авторы Нина Важдаева