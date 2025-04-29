Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении западных государств значительно увеличить давление на Россию в течение следующих 8-10 дней с целью достижения мирного соглашения на Украине. Об этом сообщает издание Paris Match.
При этом Макрон отметил, что окончательный результат во многом зависит от позиции Москвы, подчеркнув, что Россия является «частью уравнения», без которой добиться мира невозможно.
Ранее французский лидер также упомянул, что недавние переговоры с Владимиром Зеленским в Риме прошли в «очень позитивной» атмосфере. По его словам, украинская сторона подтвердила свою готовность к безусловному прекращению огня.