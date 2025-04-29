«В ближайшие месяцы»: США готовят ВСУ к неизбежному «аду» в зоне СВО

В ближайшие месяцы Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с дефицитом артиллерийских боеприпасов из США. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади.

«В ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева», — говорится в материале.

Эксперт предупреждает, что такой дефицит может вынудить украинские войска снизить интенсивность огня, что затруднит оборону занимаемых позиций.