«В ближайшие месяцы»: США готовят ВСУ к неизбежному «аду» в зоне СВО
WSJ: У ВСУ вскоре кончатся боеприпасы из США, Киеву придётся снизить темпы огня
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В ближайшие месяцы Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут столкнуться с дефицитом артиллерийских боеприпасов из США. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на австрийского военного аналитика Франц-Штефана Гади.
«В ближайшие несколько месяцев американские боеприпасы, скорее всего, закончатся, и маловероятно, что республиканцы одобрят новый пакет помощи для Киева», — говорится в материале.
Эксперт предупреждает, что такой дефицит может вынудить украинские войска снизить интенсивность огня, что затруднит оборону занимаемых позиций.
Ранее в Конгрессе США отреагировали на встречу президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоялась в Ватикане. Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин прокомментировала снимок беседы политиков лишь двумя словами. В Америки заявили, что «всё кончено».