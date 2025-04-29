Украина, которая годами терпит провал за провалом на поле боя, рискует выйти из конфликта без территорий и реальных гарантий безопасности со стороны западных партнёров. Не очень радужный для Киева прогноз представила американская газета Politico, которая предрекла стране расчленение.

«В результате мирной сделки Киев не только выйдет из этого жёсткого конфликта расчленённым, у него также не будет никаких надёжных гарантий безопасности, поскольку Вашингтон отказывается поддерживать европейцев», — предупреждает автор материала.

Он считает, что с самого начала СВО Евросоюз не обеспечил Украину необходимым количеством вооружений для нанесения России поражения. Сейчас же, по его словам, США отказываются брать на себя ведущую роль в гарантиях безопасности для Незалежной. Газета отметила и другую победу России – провал самых масштабных за всю истории санкций. Там обратили внимание и нато, что обещания НАТО о вступлении Украины изначально были нереалистичными.