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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 08:25

Песков: Ответа от Киева по прямым переговорам с Россией пока не поступало

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё не получали ответа от Киева по вопросу прямых переговоров. Соответствующее заявление прозвучало на ежедневном брифинге.

«Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор», — сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, призвавшего усилить давление на Россию. По словам Пескова, европейский политик, по всей видимости, не слушал президента России Владимира Путина, который неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам безо всяких предварительных условий.

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Ранее в Кремле напомнили о главном препятствии на пути прямых переговоров России и Украины. Киев по-прежнему не предпринял никаких действий для снятия самозапрета на ведение переговоров с Москвой, напомнил Песков.

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Александр Юнашев
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