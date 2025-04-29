ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новые Юрковичи в Брянской области
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ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
В результате атаки осколочные ранения получила местная жительница. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
«Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких», — говорится в обращении Богомаза к землякам.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский дрон чуть не рухнул на дом-музей Тургенева под Орлом. Обломки свалились на открытое пространство между домом-музеем и оградой Тургеневского дуба.