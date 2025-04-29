ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Новые Юрковичи в Брянской области

ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки осколочные ранения получила местная жительница. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких», — говорится в обращении Богомаза к землякам.