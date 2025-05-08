Запретная зона. Что нельзя строить на даче, а что заставят снести Юристы и строители рассказали о том, что нельзя размещать на дачном участке, сколько должно составлять расстояние от дома до бани и кого заставят снести сарай. 7 мая, 21:25 Юристы рассказали, какие постройки могут снести. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvoe

Часто дачники не обращают внимания на нормы пожарной безопасности. Особенно если участок маленький, а разместить на нём нужно много всего, например главный дом и гостевой, а также дом-баню и другие необходимые постройки. На этот момент обратил внимание руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

— Нужно помнить, что расстояние между деревянными постройками должно быть не менее 15 метров. Если это не соблюдается, то здания могут потребовать снести. То есть просуществует «архитектурный комплекс» лишь до ближайшей проверки. Что же делать? Решение есть. Если ваш участок не предполагает возможности размещения нескольких строений на достаточном расстоянии, можно разработать проект многофункционального дома, разные части которого будут объединены единой кровлей. Такой дом может разместиться даже по периметру участка как главное строение и примыкающие к нему флигели, — отметил Вячеслав Котлов.

На землях под садоводство нельзя строить многоквартирные дома, а также дома, имеющие четыре этажа над землёй, имеющие два входа и предназначенные для проживания двух семей, то есть двухквартирные дома. Также нельзя строить коммерческую недвижимость, например магазины, автомастерские, сервисы. Об этом рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

— Одним словом, при желании что-либо строить на земле следует запросить выписку из ГПЗУ и удостовериться в том, что нет ограничений по строительству, что и в каком процентном соотношении от площади земли можно строить. Нужно узнать, какой процент застройки может быть, плотность застройки, отступы как от границ смежных землепользователей, так и от фасадной части с улицы, — пояснила Србуи Иващенко.

Нельзя возводить постройки, которые противоречат целевому назначению земли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / isscom

Всё, что противоречит целевому назначению земли, или нарушает права и интересы соседей, или портит экологию, заставят снести.

— Если вы нарушаете, допустим, отступы от соседей, то, во-первых, постройку не удастся зарегистрировать, а если уже удалось зарегистрировать — её могут обязать снести. На садовом земельном участке могут возводиться садовый дом или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе — теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж (гараж-стоянка, открытая стоянка) для автомобилей. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового земельного участка не нормируются, — пояснила Србуи Иващенко.

Минимальное расстояние от садового или жилого дома до душа или отдельно стоящей бани (сауны), надворного туалета должно быть 8 метров. Столько же составляет расстояние от колодца до надворного туалета и компостной площадки, ямы или ящика.

На территории садоводства расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, открытой стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома должно составлять не менее 12 метров.

— На участке категорий ИЖС, СНТ, КФХ, то есть там, где разрешено жилое строительство (а не сельскохозяйственные земли и огородные, где только подсобные помещения могут быть), нельзя размещать строения, выходящие за рамки разрешённого в ГПЗУ. Например, на участке в 5 соток дом с фундаментом 400 квадратных метров точно построить не дадут. Даже в один этаж. Нельзя строить и объекты двойного назначения (и жилого, и коммерческого). Построить жилой дом с автосервисом на первом этаже или магазином точно не дадут, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева