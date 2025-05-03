Есть всего 4 типа влюблённых: узнайте, к какому относитесь вы со второй половинкой

Любовь прекрасна, но у каждого она проявляется совершенно по-разному. Кто-то сходит с ума от страсти, а кто-то спокойно попивает чай, пока вторая половинка ждёт хоть каких-то эмоций. Недавно канадские учёные сделали прорыв и определили, из каких компонентов рождается любовь, а авcтралийские решили разобраться, существуют ли определённые типы влюблённых, и провели масштабное исследование. Опросив более 800 человек из 33 стран, они смогли точно разделить всех романтиков на четыре группы. К какой относитесь вы?

Умеренно влюблённые: самая большая группа романтиков

Четыре типа романтической любви: к какому относитесь вы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Эта категория составила почти 41% опрошенных, что делает её самой многочисленной. Умеренно влюблённые — это своего рода «середнячки» мира романтики, у которых нет ярких всплесков или необычных проявлений чувств. Если вы умеренно влюблены, скорее всего, вы мужчина, верны своей даме сердца и не склонны к излишним эмоциональным проявлениям. Вы не зацикливаетесь на мыслях о любимом человеке каждую минуту, но и в постели показываете себя довольно неплохо — без фанатизма, но регулярно. Вы надёжны, стабильны и, возможно, слегка скучноваты.

Интенсивно влюблённые: когда чувства зашкаливают

Этих романтиков учёные описали как влюблённых «по уши» — и не зря! В эту группу вошло около 29% участников исследования, и здесь явно доминировали женщины. Если вы представитель этого типа, то вы буквально одержимы своим партнёром. Не можете перестать думать о любимом человеке, ваши чувства глубоки и всепоглощающи, вы абсолютно преданны и активны в постели. Интересно, что такие люди часто влюбляются ещё до начала отношений — видимо, с первого взгляда! Психологи отметили, что интенсивно влюблённые обычно более добрые и сознательные, меньше рискуют за рулём и реже употребляют алкоголь и наркотики. Похоже, вся их страсть сосредоточена на объекте любви и на вредные привычки просто не остаётся энергии!

Сдержанно влюблённые: эмоции под контролем

Австралийские учёные определили, кто из влюблённых занимается сексом чаще всего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com — Yuri A

Около 20% опрошенных попали в категорию сдержанно или слабо влюблённых. В этой группе снова преобладали парни — похоже, стереотип о мужской холодности имеет научное подтверждение! Если относитесь к этому типу, то ваши эмоции всегда под контролем, а порывы страсти случаются нечасто. Интенсивность чувств, частота мыслей о партнёре и даже сексуальная активность — всё это у вас ниже среднего уровня. При этом исследователи обнаружили, что такие люди парадоксальным образом быстрее и чаще влюбляются, хотя их чувства менее яркие. Так что если вы сдержанны в проявлениях, это не значит, что вы не способны влюбиться, — просто ваша любовь имеет другую температуру. Психологи также отметили, что такие люди часто менее общительны и доброжелательны.

Сладострастно влюблённые: секс, секс и ещё раз секс!

Самая малочисленная и, возможно, самая интересная группа — сладострастно влюблённые, которых оказалось всего около 10% от общего числа участников исследования. Если вы из этой категории, то главная особенность вашей любви — исключительно высокая сексуальная активность. В среднем представители этой группы занимаются сексом со своими партнёрами около 10 раз в неделю! Это почти каждый день, а в некоторые дни и дважды. Помимо бурной интимной жизни, сладострастно влюблённые любят тратить деньги, путешествовать и... курить. Видимо, после такой активности нужен способ расслабиться!

Что всё это значит?

Влюблённость делится на четыре типа: новое исследование австралийских учёных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com — Yuri A

Учёные подчёркивают, что исследование имеет некоторые ограничения. Во-первых, большинство участников были молодыми людьми из англоязычных стран. Во-вторых, в изучение включили только тех, кто влюблён менее двух лет, поскольку считается, что потом страстная любовь может перерождаться в более спокойную и дружескую форму. Тем не менее эти данные помогают лучше понять, как по-разному мы переживаем, казалось бы, одно и то же чувство — любовь. Результаты исследования могут быть полезны для пар, которые пытаются разобраться в своих отношениях. Ведь часто мы ожидаем, что партнёр будет проявлять любовь так же, как и мы. А теперь у нас есть научное объяснение, почему один человек может забрасывать другого романтическими сообщениями каждый час, а второй — спокойно говорить «я тебя люблю» раз в неделю и оба при этом будут искренними.