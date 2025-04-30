Трамп заявил, что Путин стремится остановить конфликт на Украине

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», – сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.

Американский лидер подчеркнул, что считает Путина человеком, который его уважает. При этом он добавил, что не верит в захват всей Украины Россией и намекнул на возможность того, что Путин может «немного морочить ему голову» в вопросах мирного соглашения.