Трамп заявил, что Путин стремится остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump
Президент США Дональд Трамп высказал уверенность, что российский лидер Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине.
«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», – сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.
Американский лидер подчеркнул, что считает Путина человеком, который его уважает. При этом он добавил, что не верит в захват всей Украины Россией и намекнул на возможность того, что Путин может «немного морочить ему голову» в вопросах мирного соглашения.
Ранее Трамп заявил, что ему гораздо проще иметь дело с Путиным, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который предъявляет Вашингтону требования в то время, как Украина очень скоро будет сокрушена. Президент США подчеркнул, что Россия обладает большой военной мощью, а Украина – нет.