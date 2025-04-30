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Опубликовано 30 апреля 2025, 02:31
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Трамп заявил, что Путин стремится остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп. Обложка © X / Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп высказал уверенность, что российский лидер Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта на Украине.

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», – сказал Трамп в интервью телеканалу ABC.

Американский лидер подчеркнул, что считает Путина человеком, который его уважает. При этом он добавил, что не верит в захват всей Украины Россией и намекнул на возможность того, что Путин может «немного морочить ему голову» в вопросах мирного соглашения.

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Ранее Трамп заявил, что ему гораздо проще иметь дело с Путиным, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который предъявляет Вашингтону требования в то время, как Украина очень скоро будет сокрушена. Президент США подчеркнул, что Россия обладает большой военной мощью, а Украина – нет.

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Юния Ларсон
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