Половинный «аншлаг»: Сольники Веры Брежневой в странах СНГ теряют зрительский пыл

Концертный тур Веры Брежневой по странам СНГ балансирует на грани фиаско: залы в Казахстане и Узбекистане заполняются лишь наполовину, выяснил SHOT. Сегодня певица выйдет на сцену Дворца Республики в Алма-Ате, но из 2567 билетов раскуплено только 1283. Оставшиеся места всё ещё ждут своих зрителей. Цены на шоу стартуют от 2,7 тысячи рублей, а за шанс оказаться у сцены придётся выложить 9,6 тысячи.

Завтра Брежнева выступит в ташкентском Дворце кино имени Алишера Навои, но и там картина схожая: из 1890 билетов продано лишь 1033. Стоимость входа — от 2,2 до 6 тысяч рублей. Ажиотажа, похоже, не предвидится, и былой зрительский ажиотаж вокруг певицы угасает.