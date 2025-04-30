Половинный «аншлаг»: Сольники Веры Брежневой в странах СНГ теряют зрительский пыл
На концерты Брежневой в Казахстане и Узбекистане купили лишь половину билетов
Вера Брежнева теряет популярность и доход после отъезда из РФ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa
Концертный тур Веры Брежневой по странам СНГ балансирует на грани фиаско: залы в Казахстане и Узбекистане заполняются лишь наполовину, выяснил SHOT. Сегодня певица выйдет на сцену Дворца Республики в Алма-Ате, но из 2567 билетов раскуплено только 1283. Оставшиеся места всё ещё ждут своих зрителей. Цены на шоу стартуют от 2,7 тысячи рублей, а за шанс оказаться у сцены придётся выложить 9,6 тысячи.
Завтра Брежнева выступит в ташкентском Дворце кино имени Алишера Навои, но и там картина схожая: из 1890 билетов продано лишь 1033. Стоимость входа — от 2,2 до 6 тысяч рублей. Ажиотажа, похоже, не предвидится, и былой зрительский ажиотаж вокруг певицы угасает.
Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует включить певицу Веру Брежневу в список спонсоров терроризма, поскольку она жертвует деньги ВСУ. Напомним, что Вера Брежнева, хоть и уехала из России, не отвергла свои песни на русском языке. На своих зарубежных концертах она всё также исполняет бэнгеры, сделавшие ей имя.