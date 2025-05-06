День святого Георгия Победоносца в 2025 году: кто такой святой Георгий Святой великомученик Георгий Победоносец — один из наиболее почитаемых святых. Православные верующие отмечают несколько дат в честь великомученика Георгия: 6 мая, 16 и 23 ноября, а также 9 декабря. Об истории и традициях памятных дат читайте в материале Life.ru 5 мая, 21:03 Великомученик Георгий — один из самых почитаемых христианами святых. Обложка © Wikipedia / Georgios Klontzas

Святой Георгий Победоносец, покровитель Москвы, почитается верующими по всему миру. Живший в III веке, он стал символом доблести и стойкости. Его подвиги продолжают служить источником вдохновения и силы для многих и сейчас. Давайте более подробно разберём, кто же такой Георгий Победоносец, чем он прославился и когда православные отмечают его день.

Когда отмечают День святого Георгия Победоносца в 2025 году

Георгий Победоносец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. Его память верующими отмечается за год четыре раза: 6 мая, 16 ноября, 23 ноября и 9 декабря.

Первый день памяти связан с мученической смертью святого, датируемой 6 мая 303 года. Этот день в народе называется Юрий Вешний, Юрьев день или Егорьев день — по разным формам имени святого. В 2025 году он выпадает на вторник. Второй и третий дни памяти — 16 и 23 ноября — связаны с обновлением (освещением) храма Георгия в Лидде и его пытками соответственно (церковь 23 ноября вспоминает его колесование). Последняя дата особенно почитается в Грузии, которая, кстати, как раз и названа в честь этого святого. Эти даты в 2025 году выпали на воскресенье.

Сколько раз в году день Георгия. Фото © Wikipedia

И четвёртый день памяти, отмечаемый 9 декабря, известный также как Юрьев день, или Егорий Зимний (раньше Осенний), связан с освящением первой на Руси церкви, воздвигнутой в честь Георгия Победоносца в Киеве в 1051 году. Эта дата в 2025 году выпадет на пятницу.

Кто такой великомученик Георгий Победоносец и чем он прославился

Святой Георгий — одна из самых почитаемых фигур у христиан. Он известен не только своими бесстрашными поступками, но и глубоким служением вере. Родился он в Бейруте, у подножия Ливанских гор, в семье богатых и благочестивых родителей, которые с раннего возраста прививали ему основы христианства.

Поступив на военную службу, Георгий сразу же стал выделяться среди товарищей своими выдающимися умственными способностями, отвагой, физической силой и благородной внешностью. Вскоре он достиг звания тысяченачальника и снискал расположение императора Диоклетиана. Этот правитель был невероятно талантлив, однако являлся ярым сторонником римских богов. Его целью стало возрождение угасающего язычества в Римской империи, что сделало его одним из самых жестоких гонителей христиан в истории.

Как-то раз Георгий услышал на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, и это тут же вызвало в нём сострадание к этим людям. Он понимал, что в скором времени и его ждут испытания и мучения, а потому незамедлительно раздал всё своё имущество бедным, отпустил своих рабов на волю и отправился к Диоклетиану. Георгий заявил, что является христианином, а правителя обличил в жестокости и несправедливости. В своей речи он привёл мощные и убедительные доводы против указа преследовать христиан.

После безуспешных попыток склонить Георгия к отречению от Христа, император распорядился подвергнуть его жестоким пыткам. Мученика заключили в темницу, уложили на землю, заковали ноги в колодки, а на грудь поместили тяжёлый камень. Несмотря на дикие страдания, Георгий стойко переносил муки, прославляя Господа. Вскоре палачи решили ужесточить пытки. Они стали бить его воловьими жилами, колесовать, бросать в негашёную известь и заставляли бежать в обуви с острыми гвоздями внутри.

Но даже в этих ужасных условиях Георгий продолжал терпеть, произнося молитвы. В конечном итоге император отдал приказ лишить его жизни, отрубив мечом голову мученику. Так святой Георгий принял свою смерть в Никомидии в 303 году.

С тех пор Георгий стал почитаться у многих народов.

Почему Георгия называют Победоносцем

Георгий Победоносец известен как один из наиболее почитаемых святых в христианстве, а своё прозвище он получил, как считается, по двум причинам. Основная — это его победа над язычеством, которую он продемонстрировал в период своих мучений. Благодаря неугасимой вере в Христа, святой Георгий смог преодолеть все испытания и, пройдя через страдания, покинул этот мир, оставаясь непоколебимым и стойким.

Но есть и другая версия, которая людям нравится больше, и связана она с легендой о святом Георгии, змее и царевне.

Согласно преданию, в окрестностях античного города Бейрут в древние времена жил свирепый змей, который терроризировал местных жителей. Для того чтобы прекратить эти нападки, правитель приказал отдавать чудовищу своих детей и заявил, что, когда придёт время, он и собственную дочь не пожалеет. И он не солгал — однажды царевне действительно пришлось отправиться в жертву змею.

По легенде, святой Георгий спас принцессу и все земли царя от змея. Фото © Wikipedia / Паоло Уччело

В критический момент ей явился святой Георгий, облачённый в доспехи и с мечом в руках. Разные источники по-разному описывают их схватку: в одних святой проявляет невероятную храбрость, пронзая чудовище копьём; в других — он укрощает его силой своего слова и крестом, а царевна приводит змея в город как овцу, на своём поясе.

Также, согласно одним преданиям, Георгий явился царевне ещё при жизни, а другим — уже после смерти.

Святого Георгия жестоко пытали. Фото © Wikipedia / Михиль Кокси

Именно эта легенда больше всего прославила святого Георгия, в том числе и на Руси, и стала причиной его громкого прозвища Победоносец.

История праздника

На Руси с древних времён существовал праздник, посвящённый святому Георгию, известный как Юрьев день. Связан этот день с освящением Георгиевского храма в Киеве, построенного в честь Георгия Победоносца.

Святой Георгий был покровителем не только воинов, но и земледельцев. По легенде, он прославился тем, что победил злобного змея, который терроризировал земли царя, за что и получил звание Победоносца. На иконах его можно увидеть сидящим на белом коне и сражающимся с драконом.

«Чудо Георгия о змие» — одна из самых известных икон Георгия Победоносца. Фото © Wikipedia

Традиции праздника

По традиции 6 мая проводился обряд первого выгона скота и пахоты. Люди собирали травы с целебными свойствами, разводили костры, совершали аграрные обряды и устраивали ритуальные трапезы.

9 декабря — Егорий Зимний — был днём, когда люди отдавали все долги, без исключений. Считалось, что если этого не сделать, весь следующий год должник проведёт в нищете. В этот день также утепляли жилище и запасали дрова на зиму.

Охота в этот день была запрещена и, по преданию, могла привести к несчастьям. Поскольку святой Георгий благоволит только трудолюбивым, в Юрьев день лениться и бездельничать было категорически нельзя.

Если в Юрьев день намечалась поездка, то лучше было её отложить и провести молебен о благополучии на предстоящий путь. Начинать новые дела в этот праздник тоже не рекомендовалось. В день Георгия Победоносца запрещались ссоры, злословие и выяснение отношений.

Храм великомученика Георгия

В России насчитывается более тысячи храмов, посвящённых Георгию Победоносцу, причём наибольшее их количество приходится на Ставропольский и Архангельский край, а также Ленинградскую и Калужскую области. Храмы Георгия есть и за пределами нашей страны, например в Белоруссии, Болгарии и США.

Храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Фото © ТАСС / Марина Круглякова

Наиболее известные сооружения находятся в Москве, такие как храм Георгия Победоносца в Старых Лучниках, основанный в XV веке, и храм на Поклонной горе, освящённый в 1995 году. Также следует упомянуть Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, который был возведён в XVIII веке. Он пережил множество испытаний и продолжает действовать, хотя и требует восстановления. Существует также церковь святого Георгия в Старой Ладоге, основанная в XII веке, которая признана памятником архитектуры, хотя и не функционирует в настоящее время.

Как отметить день Георгия Победоносца

В Юрьев день — день памяти святого Георгия Победоносца — в храмах проводят божественную литургию. Верующие приходят к его образу, чтобы попросить благословения, здоровья и защиты, особенно для тех, кто далеко от дома или служит в армии, поскольку в России святой считается покровителем военнослужащих. Также в этот день стараются совершать добрые поступки, помогать другим и избегать конфликтов, то есть максимально соблюдать заповеди.

Авторы Андрей Ананьев