Замуж невтерпёж. Что известно про жениха Ксении Бородиной Николая Сердюкова Светские хроникёры уверены, что бракосочетание теледивы Ксении Бородиной и малоизвестного блогера Николая Сердюкова станет свадьбой года. Life.ru выяснял, чем он занимается, на что тратит деньги. 2 мая, 21:15 Телеведущая Ксения Бородина намерена выйти замуж этим летом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / shulers, © ТАСС / Вадим Тараканов

Что известно про свадьбу Бородиной

Ксения Бородина выходит замуж в третий раз, за блогера из Ставрополья Николая Сердюкова. Большинство светских хроникёров и подписчиков известной брюнетки невзлюбили его. Над ним откровенно посмеиваются, звучат даже такие обидные слова, как «альфонс». Николай младше, ему 36, невесте 42. Пара объявила, что женится этим летом. Где и когда — скрывается от широкой публики. Но родне и близким, по слухам, уже разосланы приглашения с точной датой, местом и дресс-кодом.

На днях Бородина заявила в соцсетях, что гости должны будут соответствовать декору.

— Может, прозвучит грубо! Когда на свадьбе тётя Зина в синем, баба Галя в зелёном, Раиса Захаровна в красном, кто-то в бежевом, кто-то в горошек, кто-то в цветочек, потом на фотографиях смотрится очень зашкварно. Если вдруг кому-то не подходят ваши условия, вы можете спокойно сказать, что эти люди могут не приходить, — считает Бородина.

По её убеждению, молодожёны вправе диктовать правила и не считаться с традициями. Она ненавидит, когда кричат «Горько!», и не любит, когда присутствуют маленькие дети.

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Ведущая «Дома-2» уже подсчитала, что эта свадьба выйдет в два-три раза дороже её предыдущих, причём большая часть бюджета уйдёт на интерьеры и живые цветы.

Недавно пара летала в Стамбул, который теперь стал мировым центром по пересадке волос: Николай якобы посетил клинику, а Ксения выбрала платья.

— Теперь летим в Милан за костюмом, — проболталась журналистам Бородина.

— За моим, и не одним, — улыбнулся стоящий рядом Сердюков. Когда его спросили, почему именно Милан, мол, костюм и в Африке костюм, он ответил, что это как машины, «можно и в «Жигулях» ездить, они же в принципе ездят».

После этого видео Николая Сердюкова стали называть «сынком». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Что известно про жениха Бородиной

Пара познакомились в мае 2024 года на съёмках шоу «Последний герой» на Алтае. Ксения была ведущей, Николай участником. Их отношения развивались быстро, уже в декабре Бородина радовалась предложению, которое ей сделал возлюбленный. Это произошло во время ночной экскурсии по Эрмитажу. Вскоре жених в эфире телепередачи похвастался, что помолвочное кольцо обошлось ему почти в 10 млн рублей.

Из разных биографий Николая Сердюкова можно сделать вывод, что ему везло в любви, но ничего не понятно с его заработками. В Москву он переехал, когда его первая девушка поступила в МГУ. До этого он трудился в ставропольских юридических конторах, жил на окраине города и ездил на маминых «Жигулях».

Дом на окраине Ставрополя, где жил с родителями Николай Сердюков. Фото © yandex.ru

Столичная жизнь поначалу не принесла Сердюкову особых дивидендов. Сменив несколько работ, он устроился менеджером в крупный банк. Тогда это ему казалось большой удачей. Но в 2015 году на новогодних каникулах на малой родине он встретил новую любовь — набирающую популярность блогершу Алину Акилову. Земляки создали семью, у них родилась дочь. Вскоре завёл свой блог и Николай Сердюков. Для сравнения, сейчас у него один миллион подписчиков, у Акиловой четыре миллиона, у Бородиной двадцать миллионов.

Николай Сердюков и Алина Акилова поселились в трёшке стоимостью под сто миллионов рублей в престижном ЖК «Новая Пресня». Когда в 2021 году пара развелась, квартира осталась за Алиной с их общей дочерью. У самого Сердюкова никогда не было собственного жилья в Москве. Скандальный развод Сердюкова и Акиловой широко освещался в прессе. Алина публично обозвала Николая альфонсом, тираном и абьюзером. Прошлась по нему и экс-тёща.

— Мой бывший зять, который унизил меня, оскорбил и много гадостей наговорил после развода. Настроил дочь против меня и внёс раздор в нашу семью, прячась за спиной маленькой девочки Николь (дочь пары. — Прим. Life.ru). Запомните его лицо, — написала мать Акиловой.

ЖК «Новая Пресня», где Сердюков жил с первой женой. Фото © 2gis.ru

После расставания с первой женой Николай Сердюков стал завсегдатаем реалити-шоу. Например, он участвовал во «Влюбись, если сможешь», съёмки проходили на вилле в Кейптауне, а участники боролись за расположение девушек. Николай запомнился тем, что раздал всем по белому плюшевому медвежонку. Ещё он снимался в «Вызове», «Это нормально?», «Утро. ТНТ» и «Последнем герое».

На последнем шоу произошла судьбоносная встреча с Ксенией Бородиной. Видимо, он ей сразу понравился. В одной из серий команда решила выгнать его с проекта. Тогда Сердюков произнёс пламенную речь в свою защиту. Это произвело впечатление на Бородину, она воспользовалась правом вето и сохранила его в игре. После окончания съёмок они вместе поехали отдыхать за границу.





Судя по базе СПАРК, Николай Сердюков — индивидуальный предприниматель в сфере торговли одеждой плюс владеет небольшой долей в кинопроизводственной компании «Медиарус групп», где в прошлом году фиксировались убытки минус 15 тысяч рублей.

Все бизнесы Ксении Бородиной (по паспорту — Омаровой) закрыты фискалами из-за различных нарушений, у неё остаётся только ИП.

Пресса писала, что Николай Сердюков якобы зарабатывает в 30 раз меньше своей звёздной возлюбленной. Сама Бородина, по разным оценкам, может иметь доход около шести млн рублей в месяц.

Ксения не скрывает, какой недвижимостью владеет. Она показывала двушку в помпезной сталинке на Фрунзенской набережной с видом на Москву-реку и Нескучным садом (цена до 30 млн рублей), признавалась, что отдала около 100 млн рублей за апартаменты в только что построенном элитном ЖК «Поклонная гора, 9», постоянно выкладывает фотографии из своего особняка в клубном посёлке «Павловы Озёра» на Новорижском шоссе (порядка 50 млн рублей).







Почему подписчики переживают за Бородину

Можно сказать, что Ксении Бородиной ранее не везло с мужчинами. Первые её серьёзные отношения были ещё в начале нулевых — с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Их шедший к браку роман оборвала трагедия. Леонид мчался на мотоцикле по Садовому кольцу и погиб, врезавшись в ограждение.

Со своим первым мужем, совладельцем Федерации спортивного покера Московской области Юрием Будаговым, Ксения познакомилась на съёмках «Камеди клаб». Он пришёл к ней на помощь, когда у неё сломалась машина, а она согласилась с ним поужинать. Они поженились, в 2009 году Ксения родила дочь Машу, но брак вскоре распался. Ксения и Юрий расстались, сохранив нормальные отношения.

Далее Ксения около трёх лет встречалась с участником «Дома-2» Михаилом Терёхиным, но её следующим официальным мужем стал немного писатель, немного бизнесмен, немного блогер Курбан Омаров. Пара расписалась в 2015 году, а в 2021 году рассталась. У них есть дочь Теона, девочке в конце этого года исполнится десять лет. Известно, что купленный в браке особняк на Новой Риге обустраивался в основном на деньги телеведущей. Когда пара развелась, Омаров съехал в свою квартиру в Бибирево.

Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Не всё просто было и с уже покойным отцом Ксении Бородиной — Кимом Амоевым. В СМИ его часто называли авторитетным бизнесменом и приписывали связи с патриархом криминального мира Асланом Усояном (Дед Хасан). Ксения мало с ним общалась, так как Ким ушёл из семьи, когда ей было два года, но периодически навещает его могилу в Тбилиси. У Бородиной ещё есть отчим-итальянец, который работает архитектором.

Как Бородина защищает жениха

Сейчас многие предостерегают Ксению от замужества с Николаем. Но она не слушает и резко отвечает критикам.

— Коля хорошо зарабатывает. Я не содержу мужчин, в моей жизни не было такой практики. Это вонючее клише. Для меня Коля самый настоящий, умный, заботливый, харизматичный, любящий, с отличным чувством юмора, добрый и щедрый. Уже почти год терпит всю ерунду, что про него пишут. Не ноет из-за комментариев и чужого мнения! А это самое сексуальное, что может быть! — эмоционально написала Ксения в личном блоге.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia

Авторы Пётр Егоров