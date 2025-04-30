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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 09:26

В Кремле высказались о значении ленд-лиза для СССР

Песков: СССР победил бы и без ленд-лиза, но важно помнить о помощи союзников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

СССР непременно одержал бы победу над нацисткой Германией даже без подмоги американского ленд-лиза. Однако поддержку союзников следует не забывать и ценить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Знаменитый ленд-лиз действительно нам помог. К нам потекли машины, самолёты, амуниция, танки. И без этого было бы очень трудно», — отметил представитель Кремля

Он отметил, что, несмотря на все сложности, Советская армия была настроена на безоговорочную победу. При этом Песков добавил, что помощь союзников сыграла важную роль в приближении этого момента, и выразил необходимость помнить об этом и быть благодарными.

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Мария Любицкая
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