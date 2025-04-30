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Регион
Опубликовано 30 апреля 2025, 12:55

В Госдуме предупредили о трёх мошеннических схемах перед майскими праздниками

Депутат Немкин: Мошенники предлагают «праздничные выплаты» от госучреждений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В преддверии Дня Победы мошенники активно используют доверчивость пенсионеров, предлагая фальшивые выплаты и льготы. Как рассказал депутат Госдумы Антон Немкин, преступники применяют несколько отработанных схем обмана, а чаще всего выдают себя за сотрудников государственных учреждений.

«Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить данные банковской карты или перевести «небольшую сумму» для оформления выплаты. Пенсионерам важно помнить: настоящие выплаты проводятся автоматически, без участия третьих лиц и звонков», — уточнил парламентарий в беседе с RT.

Растёт число фейковых SMS и сообщений в мессенджерах, где мошенники маскируются под банки или соцслужбы. Они предлагают получить «подарки ветеранам» или вознаграждение за опрос, но ссылки ведут на сайты-ловушки для кражи персональных данных.

Особую опасность представляют лжеволонтёры, которые под предлогом помощи проникают в дома пенсионеров. Они предлагают продукты, лекарства или бытовые услуги, а затем либо вымогают деньги, либо похищают ценные вещи, пояснил депутат.

Немкин призвал родственников заранее предупредить пожилых людей об этих схемах. Главное правило — не доверять незнакомцам, которые что-то предлагают по телефону или при личной встрече. При малейших сомнениях нужно звонить близким или в полицию, заключил он.

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Ранее в ФСБ предупредили о мошенниках, которые крадут деньги россиян, выдавая себя за сотрудников ведомства. Чаще всего аферисты действуют через популярные мессенджеры — присылают жертве фальшивые повестки и распоряжения, убеждая людей, что те задействованы в особо секретном задании.

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Юрий Лысенко
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